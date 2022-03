1 Die Parkgarage des City-Rondells ist bis mindestens Ostern wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Quelle: Unbekannt

Für Verwirrung und teils Verärgerung hatte in den vergangenen Tagen bei den Kunden des City-Rondells die Tatsache gesorgt, dass die Parkgarage des Einkaufscenter gesperrt ist.















Link kopiert

VS-Schwenningen - "Die Parkgarage ist bis auf Weiteres geschlossen. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es auf einem Zettel, der am heruntergefahrenen Rolladen hängt, davor ein Absperrzaun mit Durchfahrtsverbotschild.

Kunden und Mitarbeiter wissen nicht Bescheid

Sowohl in den sozialen Netzwerken als auch bei Geschäftsmitarbeitern vor Ort wusste bis dato niemand über die Gründe der kurzfristigen Schließung Bescheid. "Für die Kunden des City-Rondells ist der Besuch des Einkaufszentrums seit rund einer Woche vorübergehend mit Einschränkungen verbunden", sagt Centermanagerin Sarah Leberle auf Anfrage unserer Redaktion. Anlass ist die komplette Sanierung des 1981 eröffneten Parkhauses des Einkaufszentrums.

Umfangreiche Sanierungsmaßnahme

In Abstimmung mit dem Eigentümer der Immobilie seien umfangreiche Sanierungsmaßnahmen des Parkbereichs bereits im Herbst letzten Jahres geplant worden. "Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten der Parkhaussanierung ist in den Zugängen zu den Parkdecks, genauer gesagt an den Ein- und Ausfahrtrampen, eine Beeinträchtigung festgestellt worden. Aus diesem Grund ist die Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus aktuell nicht mehr möglich", so die Centermanagerin weiter.

Sicherheitsgründe und vorbeugender Schutz

Das Parkhaus sei entsprechend abgesperrt worden, die Einschränkungen für die Besucher seien aus Sicherheitsgründen und zum vorbeugenden Schutz unvermeidlich. Eine Sanierung sei eine umfangreiche und langfristige Maßnahme. "Das Centermanagement hofft, dass sie so schnell wie möglich beendet werden kann, nicht nur im Interesse der Geschäfte, sondern vor allem der Kunden", sagt Sarah Leberle. Zunächst sollen die "sicherheitsrelevanten Arbeiten" schnellstmöglich abgeschlossen werden, um die Zufahrt zum Parkhaus schnell freigeben zu können. Danach sollen die weiteren Sanierungsmaßnahmen stattfinden, die für die Kunden keine Einschränkungen mehr haben werden. "Aktuell ist es vorgesehen, die Zufahrt zum Parkhaus nach Ostern wieder freigeben zu können."

Parkprobleme beim verkaufsoffenen Sonntag?

Beim anstehenden verkaufsoffenen Sonntag, bei dem große Frequenz erwartet wird, müssen die Besucher also folglich auf andere Parkmöglichkeiten rund um die Fußgängerzone ausweichen.