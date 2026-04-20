City Biathlon in Schramberg: Entscheidung fällt erst am Schießstand

Während in der Talstadt noch geschlemmt und eingekauft wurde, ging es auf dem Rathausplatz längst um Sekunden, Nervenstärke und Treffsicherheit.
Während am Sonntag in der Talstadt noch geschlemmt und eingekauft wurde, ging es auf dem Rathausplatz längst um Sekunden, Nervenstärke und Treffsicherheit. Der City-Biathlon bildete den sportlichen Höhepunkt des Wochenendes – und bot mit elf Staffeln ein Turnier, das an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende sicherte sich das Team 5Valleys den Titel bei der vierten Schramberger Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft.