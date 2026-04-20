City Biathlon in Schramberg: Entscheidung fällt erst am Schießstand

Während in der Talstadt noch geschlemmt und eingekauft wurde, ging es auf dem Rathausplatz längst um Sekunden, Nervenstärke und Treffsicherheit.

Während am Sonntag in der Talstadt noch geschlemmt und eingekauft wurde, ging es auf dem Rathausplatz längst um Sekunden, Nervenstärke und Treffsicherheit. Der City-Biathlon bildete den sportlichen Höhepunkt des Wochenendes – und bot mit elf Staffeln ein Turnier, das an Spannung kaum zu überbieten war. Am Ende sicherte sich das Team 5Valleys den Titel bei der vierten Schramberger Biathlonstaffel-Stadtmeisterschaft.

Schon in den vier Vorläufen wurde deutlich, wie eng das Feld zusammenlag. Die Schwarzwaldmariele setzten sich zunächst durch, ebenso Team Stadtmusik und Mariele goes WILD. Das Team Musik-Power-Hardt sowie die Sommerbiathleten aus Waldmössingen zogen über ihre Zeiten weiter.

Auch 5Valleys ließ im direkten Vergleich mit den Bierathleten nichts anbrennen.

Im ersten Halbfinale schien lange alles auf einen Erfolg der Schwarzwaldmariele hinauszulaufen. Doch in den letzten Runden drehte Team Stadtmusik auf, machte Meter um Meter gut und fing die Konkurrenz noch ab. Im zweiten Halbfinale legte 5Valleys früh vor, Mariele goes WILD blieb jedoch stets in Schlagdistanz und rettete sich über eine starke Zeit ebenfalls ins Endrennen.

Positionen wechseln

Das Finale zwischen 5Valleys, Mariele goes WILD und Team Stadtmusik entwickelte sich anschließend zum Höhepunkt des Tages. Zunächst übernahm 5Valleys die Führung, doch am ersten Stehendschießen schob sich die Stadtmusik heran. Kurz darauf zog sogar Mariele goes WILD vorbei. Immer wieder wechselten die Positionen, jede Strafrunde konnte entscheidend sein. Stilecht und ohrenbetäubend unterstützten die Schramberger die Biathleten mit Kuhglocken und Jubel.

Als Team Stadtmusik am Schießstand mehrere Fehler unterliefen, war der Weg frei für 5Valleys. Andreas Hafner, Martin Kuhner, Tobias Wernz und Marco Herrmann brachten den Vorsprung souverän ins Ziel und siegten in 15:50 Minuten. Sie durften sich über einen besonderen Grill-Gutschein für das Bruckbeck freuen.

Mariele goes WILD mit Tina Herrmann, Johannes Braun, Daniel Sprich und Melanie Wilhelm lagen nur zehn Sekunden hinterher, mit 16:00 Minuten reichte es für Rang zwei. Dritter wurde Team Stadtmusik in 16:43 Minuten.

Tagesbester ausgezeichnet

Die Siegerehrung nahm Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr vor. Dabei kamen auch die Tagessieger nicht zu kurz. Tagesbester wurde Tobias Wernz mit 2:43 Minuten bei zehn Treffern. Johannes Braun folgte mit ebenfalls fehlerfreien zehn Treffern in 2:52 Minuten und erhielt eine Wildcard. Beide dürfen nun nach Oberhof reisen und dort gegen Sieger anderer Austragungsorte antreten.

Als besonderer Preis winkt ein persönliches Training mit Biathlon-Olympiasieger Michael Rösch.