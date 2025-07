City-Biathlon in Freudenstadt: Johannes Braun fährt zum Tourfinale

City-Biathlon in Freudenstadt

1 Sportkreispräsident Alfred Schweizer mit Johannes Braun und Oberbürgermeister Adrian Sonder (von links) Foto: Lothar Schwark Die Biathlon-Tour machte Station auf dem oberen Marktplatz. Statt winterlicher Temperaturen herrschte sommerliche Schwüle, der Motivation der Teilnehmer tat dies jedoch keinen Abbruch.







Statt auf der Loipe mussten die sieben Teams ihr Können auf einem Skilanglaufergometer unter Beweis stellen. Die Männer absolvierten 400 Meter, die Frauen 300 Meter. Angefeuert wurden die Teilnehmer von einer großen Fangemeinde. Was anfangs relativ einfach aussah, entpuppte sich dann in der sommerlichen Schwüle als echte Herausforderung. Denn nach etwa 200 Metern auf dem Sportgerät ging so manchen Teilnehmer sprichwörtlich die Puste aus.