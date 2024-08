Circus Ricolino in Weiler: Manege frei: Kleine Truppe gibt Gastspiel

Circus Ricolino in Weiler

1 Manege frei für den Circus Ricolini! Die kleine Truppe um Madelain Lauenburger und Enrico Bügler ist bereit für die drei Vorstellungen in Weiler. Sein Gastspiel gibt der Zirkus von Freitag bis Sonntag. Foto: Helen Moser

Sie laden dazu ein, dem Alltag zu entfliehen – und das in wirklich familiärer Atmosphäre: Der kleine Circus Ricolino gastiert am Wochenende in Weiler. Obwohl die Truppe nur zwei Erwachsene und zwei Kinder umfasst, verspricht der Zirkus viel Unterhaltung.









Link kopiert



Schon seit vergangener Woche machen Plakate in Weiler auf die anstehenden Vorstellungen aufmerksam, seit Mitte der Woche zieht auch das blaue Zirkuszelt an der Mariazeller Straße viele Blicke auf sich – und macht deutlich: Hier gibt am Wochenende der Circus Ricolino ein Gastspiel.