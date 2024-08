1 Nicht ganz einfach waren die Capriolen, welche die Kinder im Zirkuszelt zeigten. Foto: Breisinger

100 Teilnehmer studierten beim „Circus Bambi“ Programmpunkte ein, die sie bei einer Zirkusvorstellung ihren Familien präsentierten.









Das Zirkuszelt auf dem TSV-Gelände in Frommern platzte am Freitagnachmittag aus allen Nähten: Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde wollten nämlich sehen, was die Kinder des „Circus Bambi“ in den Zirkuswochen gelernt hatten.