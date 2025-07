Circus Arena in Lörrach: Zirkuskind und Filmstar Santino erzählt von seinem Leben

1 Santino mit Hund Charly Foto: Gabriele Hauger Zirkuskind und jetzt auch Filmstar: Der 13-Jährige Santino ist ein ganz normaler Junge. Sein Leben ist aber besonders. Im Moment gastiert er mit dem Circus Arena in Lörrach.







Link kopiert



Hund Charly springt auf den Schoß seines Herrchens. Das ist der 13-jährige Santino. Ein ganz normaler aufgeweckter Junge. Doch Santino geht mittags nicht zum Fußball und abends nicht ins Reihenhaus. Seit seiner Geburt lebt er mit seiner Familie im Wohnwagen, reist von Stadt zu Stadt. Und er hat einen Job in der Manege. „Früher war ich Clown, seit einem halben Jahr zeige ich meine Hundenummer“, verkündet er stolz, umgeben von seinen aufgeregt bellenden Vierbeinern. In deren Gehege haben sich nachts zwei Igel reingemogelt, zu verlockend war wohl das Hundefutter. „Deshalb sind sie jetzt ein bisschen durcheinander“, erklärt der Junge. Darum der klassische Vorführeffekt: Charly will nicht durch den Reifen springen, sondern lieber schmusen.