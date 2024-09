Chrysanthemenkönigin steht fest: Birgit I. regiert bei der Lahrer Blumenschau

Die neue Monarchin wurde nicht ohne Sinn für Dramaturgie vorgestellt: Zuerst schwärmte OB Markus Ibert den Pressevertretern von ihr vor („sie ist eine lebendige Persönlichkeit, eine wahre Powerfrau“), dann öffnete sich die Tür zum Nebenzimmer und sie trat leibhaftig in den Ratssaal – im farbenfrohen Outfit, das vor zwei Jahren eigens für die neue Chrysanthemenkönigin designet wurde.

Birgit Antonetty ist 1977 in Lahr geboren und mit ihrem Zwillingsbruder Ralf ganz in der Nähe des Stadtparks aufgewachsen. Die Tochter von Reinhard Teufel, des langjährigen Vorsitzenden der Stadtparkfreunde, machte am „Scheffel“ Abitur – dann verschlug es sie in die weite Welt. Sie erzählte, dass sie zeitweise bei Gasteltern in Japan, Südamerika und Australien gelebt habe. Nach einer Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin studierte sie in England Sprachen und Verwaltungsmanagement. Der Liebe wegen sei sie ins Rheinland gezogen, wo sie 15 Jahre lebte.

Lesen Sie auch

Die Mutter zweier Jungs im Alter von zehn und zwölf Jahren erzählte von sich, dass sie 2017 zurück in ihre Heimat Lahr gekommen sei. Sie sei alleinerziehend. Heute arbeitet sie als Vollzeitkraft im Veranstaltungsmanagement der IHK Lahr.

Sprachen spielen in ihrem Leben eine große Rolle

Antonetty sagte, dass sie sich darauf freue, als Chrysanthemenkönigin Kontakt zu vielen Menschen zu haben. Das durfte man der eloquenten und selbstsicher wirkenden Frau auch abnehmen, von der die Stadt in ihrer Pressemeldung schreibt, dass sie ihre Frohnatur aus dem Rheinland mitgebracht habe. Als sie sich am Freitag im Alten Ratsaal den Medien vorstellte, wirkte Antonetty wie eine Top-Besetzung für das Amt der Chrysanthemenkönigin – auch weil sie ihre besondere Beziehung zu Lahr betonte: Nach ihrer Rückkehr aus Düsseldorf habe sie ihre Heimatstadt neu entdeckt. „Ich sehe Lahr heute aus einem erweiterten Blickwinkel, entdecke täglich Neues“, sagte sie.

Seit einigen Jahren habe sie schon mit dem Gedanken gespielt, sich als Chrysanthemenkönigin zu bewerben. Denn sie wolle ihre Begeisterung für die Stadt weitergeben. Sie sei stolz und fühle sich geehrt, nun Botschafterin der Blumenschau zu werden, hob Antonetty hervor. Auf die Frage nach ihren Hobbys erwiderte sie, dass sie natürlich viel Zeit mit ihren Jungs verbringe, zum Beispiel im Seepark, wo sie sich auch allein gerne aufhalte.

Antonetty hatte sich laut der Stadt im Auswahlverfahren gegen starke Konkurrentinnen durchgesetzt. Ausschlaggebend für ihre Wahl sei gewesen, dass sie eine „überzeugende Persönlichkeit“ sei, „die sich für die Chrysanthema und die Belange der Stadt engagiert“, so Bernhard Palm, Vorstand des Titelsponsors E-Werk.

Krönung am 26. Oktober

Birgit Antonetty wird am Samstag, 26. Oktober, zum Start der 25. Chrysanthema die bis zum 10. November läuft, auf der Marktplatzbühne gekrönt. Auch am szenischen Spiel zur Eröffnung nimmt sie teil. Ihr Name wird von Juwelier Manfred Spinner auf der vergoldeten Krone eingraviert – wie bereits die Namen ihrer 16 Vorgängerinnen.