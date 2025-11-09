Chrysanthema ist zu Ende: Großes Spektakel zum Finale

Mit einer schillernden Lichterschau ist die 26. Chrysanthema zu Ende gegangen. Das Programm am Familientag und am zweiten verkaufsoffenen Sonntag sorgte für eine brummende Innenstadt.
Der Samstag mit dem zweiten Familientag hatte einen entscheidenden Vorteil im Vergleich zum ersten, völlig verregneten Angebot vor 14 Tagen für Groß und Klein: Es regnete nicht. Der Nebel und das mittlerweile kühle Wetter schreckten kaum Kinder ab. Bekanntlich gibt es auch kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Also wurden sowohl die Angebote im Innenhof des Rathauses I, am wärmenden Lagerfeuer im Tipizelt des Waldkindergartens „Flitzebogen“ als auch die Spiel- und Bastelangebote der Stadt auf dem Schlossplatz und am Alten Rathaus gut angenommen.