Chronik der Ebinger Friedenskirche ist da: Herbert Friederichs Abschiedsgeschenk

1 Als Chronist unschlagbar: Herbert Friederich kennt die Geschichte des evangelischen Ebingen wie aus dem Effeff. Foto: Horst Schweizer

Vor 93 Jahren wurde in Ebingen der Grundstein der Friedenskirche gelegt; 15 Monate später folgte die Einweihung. Jetzt gibt die evangelische Kirchengemeinde das Gotteshaus auf. Herbert Friederich hat zum Abschied eine Chronik verfasst.









92 Jahre Geschichte – die sollen nicht einfach in Vergessenheit geraten. Pfarrerin Ilze Druviņa trägt sich mit dem Gedanken an ein Erinnerungsbuch; der Grundstein dafür ist eine 16-seitige Chronik, die vor dem Abschiedsgottesdienst am 14. Juli auf ihren Wunsch verfasst worden war. Von wem? Es gibt keinen, der berufener gewesen wäre als Herbert Friederich.