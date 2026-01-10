Christuskirche in Steinen: Juwel inmitten eines Wohngebiets

Aus Anlass des 100. Geburtstags ihres Architekten zeigt der Förderverein der Christuskirche Fotos von Bernhard Tränkle.
Olaf Andreas Gulbransson wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat die Christuskirchen-Gemeinde eine Ausstellung zusammengestellt, die Fotos ihrer Kirche zeigt. Der Münchner Architekt hat die Christuskirche im Neumatt-Gebiet gebaut. Sie wurde 1962 eingeweiht. Die Ausstellung wird am Sonntag, 25. Januar, nach dem Gottesdienst (gegen 11 Uhr) im unter der Kirche liegenden Gemeindezentrum eröffnet. Die Fotos stammen vom Architekten und Fotografen Bernhard Tränkle aus Steinen.