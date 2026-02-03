Christuskirche Bisingen: Pfarrer Ulrich Günther in den Ruhestand verabschiedet

Stabübergabe in der Bisinger Christuskirche: Dekan Michael Schneider entpflichtete Pfarrer Ulrich Günther und setzte dessen Nachfolgerin Gudrun Ehmann offiziell ein.
In feierlichem Rahmen fand am Sonntag in der evangelischen Christuskirche Bisingen die Investitur von Pfarrerin Gudrun Ehmann statt. Zugleich wurde Pfarrer Ulrich Günther entpflichtet, heißt: in den Ruhestand verabschiedet. Dazu war Dekan Michael Schneider extra ins Kirchspiel gekommen. Der Gospelchor, von Jörg Sommer am Klavier begleitet, umrahmte die Feier musikalisch. Den Auftakt bildete der feierliche Einzug der Geistlichen zu einem imposanten Orgelvorspiel. Nach dem Willkommensgruß des Dekans erklang vom Chor das Lied „Thank you“.