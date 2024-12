Seit 50 Jahren ist das Christus-Zentrum ein Ort der Begegnung, Gemeinschaft und Hoffnung. Was 1970 in einem Wohnzimmer begann, hat sich zu einem lebendigen Gemeindehaus entwickelt, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Freikirche.

In den frühen 1970er-Jahren versammelten sich Christen in der Wohnung von Hermann Seid in Heselbach, um gemeinsam Gottesdienste zu feiern. Ohne Pastor, aber mit einem tiefen Glauben, hielt Seid die Predigten ehrenamtlich.

Die wachsende Gemeinde führte schließlich zum Wunsch nach einem eigenen Gebäude. Mit viel Mut und Vertrauen kaufte Seid ein Grundstück neben dem alten Friedhof in Klosterreichenbach. Dank zahlreicher Helfer aus der Gemeinde, darunter Schreiner und Gipser, wurde das Haus 1974 eingeweiht.

Ein Ort, der wächst und Menschen verbindet

1984 kam Pastor Dietmar Schwabe zur Gemeinde und brachte neue Impulse mit. Unter seiner Leitung entstand die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der Region, die für Einheit und Zusammenarbeit unter den Christen steht, wie das Christus-Zentrum weiter mitteilt.

1997 wurde das Gemeindehaus erweitert, um den Bedürfnissen der wachsenden Gemeinde gerecht zu werden. Seitdem trägt es den Namen Christus-Zentrum und bleibe ein Ort, der Menschen einlädt, Jesus Christus zu begegnen, heißt es weiter.

Festgottesdienst als Höhepunkt

Das Jubiläumswochenende wurde mit einem Adventsbasar eingeläutet. Bei Punsch, Flammkuchen und Bastelangeboten kamen Jung und Alt zusammen. Kinder genossen das Bastelangebot und eine Rallye durch das Haus, während Erwachsene bei Kaffee und Kuchen ins Gespräch kamen.

Der Festgottesdienst am Sonntag bildete den Höhepunkt. Pastor Alexander Walz begrüßte eine große Besucherschar, und Dietmar Schwabe nahm in seiner Predigt Bezug auf Psalm 27: „Eins habe ich vom Herrn erbeten, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne mein Leben lang.“ Die Predigt erinnerte an Gottes treue Führung durch fünf Jahrzehnte. Beim anschließenden Stehempfang klang das Jubiläum in herzlicher Gemeinschaft aus.

Ökumenisch offen

Die Freikirche

Das Christus-Zentrum ist eine evangelische Freikirche mit ökumenischer Offenheit. Die Ortsgemeinde in Klosterreichenbach ist Teil der Volksmission und Mitglied im Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden (BFP). Darüber hinaus engagiert sie sich zusammen mit anderen Baiersbronner Kirchen in der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK).