Christophorus-Kinderchor Altensteig: Sänger wollen Beitrag zum Frieden leisten

1 Der Göttinger Knabenchor und der Christophorus-Kinderchor präsentierten ihren Zuhörern in der Altensteiger Stadtkirche ein außergewöhnliches chormusikalisches Erlebnis. Foto: Martin Buchthal

„Frieden hören – Abrahams Kinder“: Der Göttinger Knabenchor und der Christophorus-Kinderchor Altensteig gaben ein Begegnungskonzert in der Stadtkirche Altensteig.









Link kopiert



“Viele werden kommen von Morgen und von Abend“, so der Titel einer Motette des Altmeisters Heinrich Schütz (1585-1672), dargeboten von den acht- bis 26-jährigen Knaben und Männern des Göttinger Knabenchors mit Chorleiter Michael Krause in der Stadtkirche Altensteig. Jedoch fand nur eine kleine Zahl an Zuhörern und Zuhörerinnen den Weg in die Stadtkirche Altensteig.