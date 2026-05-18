Christophorus-Kinderchor Altensteig: Junge Sänger auf großer Fahrt

Der Christophorus-Kinderchor Altensteig hat auf seiner Konzertreise nach Österreich viel erlebt. Das Programm umfasste Werke von Hammerschmidt, Schütz, Lallement und anderen.

Die Konzertfahrt des Christophorus-Kinderchores ist längst mehr als nur ein fester Bestandteil des Schuljahres – sie ist ein Höhepunkt im musikalischen Leben am Christophorus-Gymnasium Altensteig, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Solche Fahrten schaffen Räume, in denen Gemeinschaft wächst, Freundschaften entstehen und soziales Miteinander ganz selbstverständlich gelebt wird. Chorleiter Weible ist überzeugt: Diese Erfahrungen lassen sich nicht digital ersetzen. Es seien die echten Begegnungen, das gemeinsame Musizieren und Erleben, die diese Reisen so wertvoll machen.

In diesem Jahr führte die Konzertfahrt des Christophorus-Kinderchores, dem Oberstimmenchor der Klassen sechs bis acht des Altensteiger Gymnasiums, nach Österreich. Die Konzerte wurden mit Aufmerksamkeit und Begeisterung aufgenommen. Auch wenn man sich in Riezlern (Kleinwalsertal) ein etwas zahlreicheres Publikum gewünscht hätte, tat dies der musikalischen Qualität keinen Abbruch.

In besonderer Form

Im Gegenteil: Gerade gegen Ende des Schuljahres zeigt sich der Chor immer wieder neu in besonderer Form und bringt eindrucksvolle musikalische Leistungen auf die Bühne und in die Kirchen – Leistungen, die das Publikum spürbar berühren und begeistern und die besondere Qualität der Chorarbeit am Christophorus-Gymnasium Altensteig eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Eine besondere Note erhielt die Reise auch durch ihre zeitliche Einbettung: Es ist besonders, den Mai singend zu begrüßen – und dies ausgerechnet am Vorabend des Sonntags Cantate sowie am Sonntag Cantate selbst. Dieser traditionsreiche Sonntag, der ganz im Zeichen der Kirchenmusik steht, verlieh den Konzerten eine zusätzliche inhaltliche Tiefe und machte das gemeinsame Singen zu einem besonders stimmigen und festlichen Erlebnis.

Neben den musikalischen Höhepunkten kam auch das gemeinsame Freizeitprogramm nicht zu kurz: Wanderungen im Mai durch das schöne Alpenvorland boten eindrucksvolle Naturerlebnisse und stärkten das Gemeinschaftsgefühl der Chorgruppe. Ein besonderer Höhepunkt war eine Fahrt mit der Fähre auf dem Bodensee, bei der sich bei klarem Wetter ein beeindruckender Blick auf die Alpen eröffnete. In Kressbronn, nahe Lindau, ergab sich ein herzliches Wiedersehen mit Pfarrer Rösch, der früher in Altensteig an der katholischen Kirche wirkte – eine Begegnung, die einmal mehr zeigte, wie wichtig und lebendig gewachsene freundschaftliche Bande sind und wie schön es ist, diese über die Jahre hinweg zu pflegen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Vielseitiges Programm

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm umfasste Werke von Hammerschmidt, Schütz, Lallement, Coombes und anderen. Besondere Glanzpunkte setzten Austrinas „Ora pro nobis“ in den katholisch geprägten Regionen, welche der Christophorus-Kinderchor in diesem Jahr bereiste. Die Musik der etwa 40 jungen Sängerinnen und Sänger sowie die ausdrucksstarken Solobeiträge von Jeannette Bühler, Konzertsopranistin und Stimmbildnerin der Musikschule Altensteig, fein begleitet von Matthias Hinderer an der Orgel, ließen musikalisch anspruchsvolle und klanglich beeindruckende Konzerte erlebbar werden.

Mit Blick in die Zukunft denkt der Chorleiter Wolfgang Weible bereits über neue Projekte nach – auch die Teilnahme an einem Wettbewerb im kommenden Schuljahr könnte eine spannende und zugleich positiv herausfordernde Perspektive sein.

Konzert in Herrenberg

Am Mittwoch, 20. Mai, um 18.30 Uhr musiziert der Christophorus-Kinderchor gemeinsam mit dem Schickhardt-Jugendchor in der Stiftskirche Herrenberg.