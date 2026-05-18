Christophorus-Kinderchor Altensteig: Junge Sänger auf großer Fahrt

Der Christophorus-Kinderchor Altensteig hat auf seiner Konzertreise nach Österreich viel erlebt. Das Programm umfasste Werke von Hammerschmidt, Schütz, Lallement und anderen.
Die Konzertfahrt des Christophorus-Kinderchores ist längst mehr als nur ein fester Bestandteil des Schuljahres – sie ist ein Höhepunkt im musikalischen Leben am Christophorus-Gymnasium Altensteig, heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Solche Fahrten schaffen Räume, in denen Gemeinschaft wächst, Freundschaften entstehen und soziales Miteinander ganz selbstverständlich gelebt wird. Chorleiter Weible ist überzeugt: Diese Erfahrungen lassen sich nicht digital ersetzen. Es seien die echten Begegnungen, das gemeinsame Musizieren und Erleben, die diese Reisen so wertvoll machen.