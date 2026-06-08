Christophorus-Kantorei tritt auf: Von der Konzerttournee direkt auf die Bühne

Die Christophorus-Kantorei bescherte den zahlreichen Zuhörern in der Altensteiger Stadtkirche einen Abend „Zwischen Himmel und Erde“. Es gab begeisterten Schlussapplaus.

Gerade erst war die Christophorus-Kantorei von ihrer alljährlichen Konzerttournee zurückgekehrt. Die 14-tägige Gastspielreise während der Pfingstferien hatte dieses Mal nach Norddeutschland und Dänemark geführt, wo der Jugendchor unter der Leitung von Carina Engel mehrere Lieder aus seinem A-cappella-Programm „Zwischen Himmel und Erde“ an zehn Orten präsentierte und auch zusammen mit befreundeten Chören auftrat.

Das abschließende Konzert vor dem heimischen Publikum spornte die Gymnasiasten zusätzlich an, ihre stimmlichen Vorzüge sowie ihre stilistische Flexibilität und emotionale Vielfalt erneut unter Beweis zu stellen, wobei der persönliche Einsatz nebst szenischer Nervenstärke den finalen Erfolg besiegelte.

Präzision und Lebensfreude

Weder die verwinkelte Mehrstimmigkeit der barocken Hymnen und Motetten noch die anspruchsvolle Harmonie der neueren weltlichen Musik weckten den Anschein einer schwerwiegenden Herausforderung. Im Gegenteil: In dem wunder- und wandelbaren Gesang wetteiferte die technische Präzision mit der Lebensfreude und innerer Genugtuung. Alle Augen richteten sich auf die Dirigentin Engel, die mit klaren Handbewegungen das Klangbild modellierte und unzählige interpretatorische Details hervorbrachte – um nur die Klangeffekte in „Dessert Sea“ von Luke Byrne, einer magisch wirkenden Apotheose des Lebens, zu erwähnen.

Das chorische Konzert-Profil bereicherte die Stimmbildnerin Jeanette Bühler um zwei Solo-Beiträge zu Orgelbegleitung von Matthias Hinderer. Ihre wohlklingende und tragende Sopranstimme bestach durch Edelmut, Intensität sowie beeindruckende Ausdruckskraft.

Dank für die vielseitige Begleitung

Die ideenreichen Jung-Moderatoren verknüpften ihre Tournee-Eindrücke mit den Titeln der Konzert-Programmpunkte, dann bedankten sie sich bei der Chorleiterin Carina Engel, den Stimmbildnern Jeanette Bühler und Samuel Schick sowie dem Organisten und Pianisten Matthias Hinderer für ihre musikalische Führung und Begleitung. Im Hinblick auf die Tournee-Organisation und Logistik erhielten auch Albrecht Joos und Altan Vural Worte der Anerkennung.

Nach der mit temperamentvoller Gestik gefüllten Glanznummer „The Battle of Jericho“ (Moses Hogan) und einer Zugabe genoss der Chor die begeisterten Ovationen in vollen Zügen und verließ den Kirchenraum unter dem Applaus des Publikums.