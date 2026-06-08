Christophorus-Kantorei tritt auf: Von der Konzerttournee direkt auf die Bühne

Die Christophorus-Kantorei bescherte den zahlreichen Zuhörern in der Altensteiger Stadtkirche einen Abend „Zwischen Himmel und Erde“. Es gab begeisterten Schlussapplaus.
Gerade erst war die Christophorus-Kantorei von ihrer alljährlichen Konzerttournee zurückgekehrt. Die 14-tägige Gastspielreise während der Pfingstferien hatte dieses Mal nach Norddeutschland und Dänemark geführt, wo der Jugendchor unter der Leitung von Carina Engel mehrere Lieder aus seinem A-cappella-Programm „Zwischen Himmel und Erde“ an zehn Orten präsentierte und auch zusammen mit befreundeten Chören auftrat.