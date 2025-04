1 Die jungen Sänger begeisterten ihre Zuhörerschar. Foto: Kosowska-Németh

Das Freundschafts-Konzert zweier Jugendchöre bescherte dem Publikum im Bürgersaal einen heiteren und abwechslungsreichen Abend.









Zum dritten Mal empfing die Christophorus-Kantorei ihren Partner-Chor Puellae et Pueri (auf Deutsch: Mädchen und Jungen) aus Nový Jičin in der Tschechei mit offenen Armen. Den Austausch der beiden Ensembles leitete der damalige Chorleiter Michael Nonnenmann 2009 in die Wege.