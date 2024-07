Christophorus-Kantorei Altensteig: Nonnenmann zeigt Leidenschaft und bescheidene Genugtuung

1 Michael Nonnenmann war 31 Jahre lang Leiter der Altensteiger Christophorus-Kantorei. Foto: Thomas Fritsch/Archiv

Michael Nonnenmann scheidet zum Schuljahresende aus dem Lehrerkollegium des Altensteiger Christophorus-Gymnasiums aus und gibt die Leitung der Christophorus-Kantorei nach mehr als drei Jahrzehnten in jüngere Hände ab.









Mit dem feierlichen Chorkonzert am 13. Juli in der Stadtkirche geht in Altensteig eine Ära zu Ende: Der Kirchenmusikdirektor und künstlerische Leiter der Christophorus-Kantorei, Michael Nonnenmann, wird zum letzten Mal am Dirigentenpult stehen, um dem Publikum abermals magische Momente zu bescheren. Danach beginnt für ihn ein neuer Lebensabschnitt als Ruheständler.