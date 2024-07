Christophorus-Kantorei Altensteig: Abschiedsschmerz mischt sich mit Begeisterung

1 Für sein Abschiedskonzert hatte Michael Nonnenmann Stücke ausgewählt, die für seine „Vorstellung von der Chorarbeit mit Jugendlichen stehen“. Foto: Maria Kosowska-Németh

Das letzte Konzert der Christophorus-Kantorei unter Leitung von Michael Nonnenmann stellte einen hoch emotionalen Höhepunkt des Musiksommers 2024 dar und schloss zugleich eine glorreiche 31-jährige Ära im Kulturleben der Stadt Altensteig ab. Bürgermeister Gerhard Feeß überreichte dem scheidenden Chorleiter die Bürgermedaille in Gold.









Welches Prestige der Jugendchor in seiner Heimatstadt genießt und wie stolz die Region auf weltweite Erfolge „ihrer“ Kantorei ist, konnte man an dem Publikumsansturm auf die Stadtkirche erkennen. Den Menschenstrom steuerten Hans Peter Häusser und sein Team vom Förderverein der Christophorus-Kantorei sowie Stadtrat Albrecht Joos so effizient, dass die Besucher ohne lange Suche sämtliche Plätze im Kirchenschiff und auf den Galerien besetzten.