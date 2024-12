1 Schüler und Lehrkräfte suchten gemeinsam nach Lösungen. Foto: CGA

Schülerinnen und Schüler des Christophorus-Gymnasiums Altensteig stellten sich der „Langen Nacht der Mathematik“, einem globalen Mathematikwettbewerb, bei dem in drei intensiven Runden über Nacht mathematische Knobelaufgaben gelöst werden.









In diesem Jahr nahmen Schülerinnen und Schüler aus den zehnten Klassen und den Kursstufen des teil und traten in einem weltweiten Wettbewerb gegen mehr als 6000 Gruppen und mehr als 20 000 Teilnehmer an.