Christophorus-Gymnasium Altensteig: Dieser 17-Jährige bekommt ein Förderstipendium

Der Schüler aus Altensteig Sören Rommel ist einer von zehn glücklichen Auserwählten mit einem Förderstipendium. Nun darf er an einem speziellem Projekt mitarbeiten.
Die Noten des 17-jährigen Sören Rommel sind „nicht schlecht“, wie er selbst über sich sagt. Tatsächlich hat er in Mathe einen glatten Einser-Schnitt. In seiner Vergangenheit hat Rommel bereits den Landeswettbewerb „Schüler experimentieren“ gewonnen und an „Jugend forscht“ teilgenommen. Nun hat der Schüler des Christophorus-Gymnasiums Altensteig das Förderstipendium des Hochleistungsrechenzentrums in Stuttgart – kurz HLRS – gewonnen.