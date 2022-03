1 Christopher Knall verlässt nach gut zwei Jahren die Stadt Nagold. Foto: Buckenmaier

Christopher Knall, Klimaschutzmanager und ÖPNV-Beauftragter, verlässt zum 31. März die Stadt Nagold. Er wird sich beruflich verändern. In Nagold war der Klimafachmann nur gut zwei Jahre tätig.















Nagold - "Die Zusammenarbeit mit Christopher Knall war gewinnbringend, da er das Thema Klimaschutz sehr engagiert und kompetent vorangetrieben hat", bedauert Oberbürgermeister Jürgen Großmann in einer Mitteilung der Stadt Nagold den Weggang von Knall "außerordentlich". Christopher Knall wird zu seinen Beweggründen für den Weggang wie folgt zitiert: "Ich möchte mich beruflich weiterentwickeln und es hat sich für mich eine neue Chance ergeben, mit der ich meine beruflichen Kompetenzen vertiefen kann."

Zeitnahe Ausschreibung

Die Stelle des Klimaschutzbeauftragten bei der Stadt Nagold soll zeitnah ausgeschrieben werden, um die Vakanz möglichst kurz zu halten und um die Vielzahl von Projekten, die der bisherige Klimaschutzbeauftragte auf den Weg gebracht habe, fortführen zu können. Dazu gehört unter anderem die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts.

Mittlerweile wurde das interne Audit im European Energie Award (EEA) erfolgreich abgeschlossen. Die Stadt ist eigenen Angaben zufolge kurz davor, ein energiepolitisches Arbeitsprogramm auf dieser Basis zu erstellen, das dem Gemeinderat zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt werden soll. Das werde im Ergebnis auch die Modifikation des bisherigen Klimaschutzkonzepts aus dem Jahr 2016 sein.

Weiter gibt die Stadt bekannt: "Zurzeit laufen umfangreiche Untersuchungen zur Ausweisung von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden. Erst vor Kurzem wurde die PV-Anlage auf dem Rathausdach erneuert und erweitert."

Außerdem schreitet der Ausbau von Autoladesäulen voran. Die ersten Ladesäulen werden derzeit im Außenbereich des Parkhauses Nord in Betrieb genommen.

Klimaschutz-Quiz

Erfreut zeigte sich Christopher Knall über den Erfolg der Erstauflage des Klimaschutz-Quiz. Dieses wurde als internes Vorschlagswesen initiiert, um das Bewusstsein für das Thema Klimaschutz zu schärfen. Ein erster Probelauf fand mit Mitgliedern des Gemeinderats, der Ortschaftsräte sowie mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung statt. "Damit ist der Zweck des Quizes voll aufgegangen, weil konstruktive Vorschläge zur Verbesserung des klimafreundlichen Verhaltens eingegangen sind", berichtet Christopher Knall.

In der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses am Dienstag, 22. März, wird zudem der Startschuss für die Vergabe der kommunalen Wärmeleitplanung fallen. Diese umfangreichen Untersuchungen des Wärmeverbrauchs werden zählerscharf alle Gebäude im Stadtgebiet erfassen. Aus den Ergebnissen werden sich weitere klimafreundliche Maßnahmen ergeben. "Die kommunale Wärmeleitplanung ist ein äußerst wichtiger Baustein für die Klimaschutzmaßnahmen in der Stadt und den Stadtteilen, da der Großteil der Energie von privaten Heizungen verbraucht wird", erläutert Christopher Knall den Hintergrund.

Thema Radwegekonzept

In Hinblick auf klimafreundliche Mobilität will die Stadt in Kürze weitere Vorschläge für die Umsetzung eines Radwegekonzepts vorstellen. Zudem werden Fahrradabstellanlagen für die städtischen Parkhäuser geprüft, einhergehend mit einer dazugehörigen Ladeinfrastruktur. Laut Mitteilung der Stadt Nagold haben die neuen E-Bike-Abstellanlagen mit Lademöglichkeit beim Parkhaus Nord "Modellcharakter".

Leider, so bedauern es Oberbürgermeister Jürgen Großmann und Christopher Knall gleichermaßen, konnten aufgrund der schwierigen Coronasituation die Gremien nicht wie gewohnt häufig tagen. Das hat insbesondere den Klimaschutzbeirat betroffen. "Sobald sich die Rahmenbedingungen ändern, kann die Zusammenarbeit wieder intensiviert werden", heißt es in einem Statement der Stadt Nagold.

"Aus gleichen Gründen musste auch die geplante Broschüre zum städtischen Klimaschutz zunächst auf Eis gelegt werden, weil hierfür die erforderliche Interaktion mit weiteren Akteuren und Unterstützern kaum möglich war", erklärt Christopher Knall.

ÖPNV wichtiger Teil

Für Knall war die Bearbeitung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) ein wichtiger Teilbereich des Klimaschutzes. Nach seiner Einschätzung ist die Fortentwicklung der Überlegungen zur Anbindung der Stadt Nagold an den Metropolexpress in die Region Stuttgart eine besondere Maßnahme, um einen Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität zu leisten. "Der Metropolexpress ist ein dickes, aber lohnenswertes Brett für klimafreundliche Mobilität in der Region, das es zu bohren gilt", sagt Christopher Knall.

Für Oberbürgermeister Jürgen Großmann stellen sich die Perspektiven des Klimaschutzes aufgrund des Krieges in der Ukraine in einem völlig neuen Licht dar: Besonders die Frage des Energieträgers – sowohl für Stromerzeugung als auch für Wärmeerzeugung – "stellen uns vor immense Herausforderungen". War bisher zum Beispiel noch Gas für die Versorgung der Wohngebäude die Übergangstechnologie, so sei dieser Lösungsansatz durch den Konflikt kaum mehr realisierbar. Das gilt besonders für die so wichtigen Blockheizkraftwerke und den Ausbau der Quartiersversorgung. Nagolds Oberbürgermeister rechnet in den nächsten Monaten deshalb nochmals auf Bundes- und Länderebene sowie auf kommunaler Ebene mit Neubewertungen der bisherigen Strategien, um die Klimaanpassung zu bewältigen. Die hinzukommenden horrenden Preisentwicklungen verschärfen die Situation in ungeahnter Dimension.

"Und trotzdem", so der Rathaus-Chef, "muss der Klimawandel auf der politischen Agenda ganz oben bleiben"