Christoph Röthlein: Calwer Karate-Trainer ist überall in Deutschland gefragt

Christoph Röthlein ist seit einigen Jahren Trainer bei der Calwer Karate-Schule. Der erfolgreiche Athlet ist in Kulmbach (Bayern) aufgewachsen und dann nach seinem Studium berufsbedingt nach Baden-Württemberg gezogen. Durch seine Arbeit bei Porsche hat er im Großraum Stuttgart nach einem neuen Karate-Dojo gesucht und ist in Calw fündig geworden. Zum einen durch das bekannte hohe Niveau, auf dem hier Karate trainiert wird, und zum anderen durch die gute Freundschaft zu dem heutigen Cheftrainer Robin Kaun. In Calw fand Röthlein nicht nur sportlich eine neue Heimat: Im Dojo lernte er auch seine heutige Ehefrau kennen, mit der er mittlerweile in Stammheim lebt. Heute ist Röthlein fester Bestandteil des Calwer Trainerteams, Prüfer und internationaler Kampfrichter. Außerdem reist er regelmäßig nach Japan, um sein Karate und seine Trainertätigkeit weiter zu vervollkommnen.

In Bayern sah man es natürlich überhaupt nicht gerne, dass Röthlein die Region verlässt und so bot man ihm den Job des Stützpunkttrainers Süd an. Jetzt fährt er vier- bis fünfmal im Jahr ins benachbarte Bundesland, um den bayrischen Kader zu trainieren.

Kadertrainerin nutzt Chance

Doch nicht nur in Calw und Bayern ist man sich seiner Qualitäten bewusst. Vor allem bei Dojos mit Spitzenqualität wird Röthlein immer gefragter. So wurde er letztes Jahr für ein Training in Remseck eingeladen. Die dortige Dojo-Leiterin Anika Lapp, selbst sehr erfolgreiche Wettkämpferin und Trainerin des baden-württemberg Kaders, nutzte die Chance, um bei diesem Ausnahmetrainer zu trainieren.

Zuletzt wurde Röthlein nach Hannover eingeladen. Das dortige Dojo hatte im März bei der deutschen Meisterschaft zehn Goldmedaillen geholt und war damit dieses Jahr erfolgreichste Schule Deutschlands. Cheftrainer Hakim Korbsi nahm das zum Anlass, das Niveau weiter zu steigern und Röthlein nach Hannover einzuladen. „In Calw freut man sich über die zunehmende Beliebtheit und Wertschätzung, die Christoph entgegengebracht wird, und ist natürlich mehr als froh, jemanden mit so einer Qualität jede Woche als Trainer im Dojo zu haben“, sagt der Calwer Dojo-Leiter Robin Kaun.