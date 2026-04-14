Christoph Röthlein: Calwer Karate-Trainer ist überall in Deutschland gefragt

Christoph Röthlein ist erfolgreicher Karate-Trainer des Calwer Dojos und leitet zudem den Stützpunkt Süd in Bayern.
Christoph Röthlein ist seit einigen Jahren Trainer bei der Calwer Karate-Schule. Der erfolgreiche Athlet ist in Kulmbach (Bayern) aufgewachsen und dann nach seinem Studium berufsbedingt nach Baden-Württemberg gezogen. Durch seine Arbeit bei Porsche hat er im Großraum Stuttgart nach einem neuen Karate-Dojo gesucht und ist in Calw fündig geworden. Zum einen durch das bekannte hohe Niveau, auf dem hier Karate trainiert wird, und zum anderen durch die gute Freundschaft zu dem heutigen Cheftrainer Robin Kaun. In Calw fand Röthlein nicht nur sportlich eine neue Heimat: Im Dojo lernte er auch seine heutige Ehefrau kennen, mit der er mittlerweile in Stammheim lebt. Heute ist Röthlein fester Bestandteil des Calwer Trainerteams, Prüfer und internationaler Kampfrichter. Außerdem reist er regelmäßig nach Japan, um sein Karate und seine Trainertätigkeit weiter zu vervollkommnen.