1 Der Donaueschinger Christoph Kessler (rechts) setzt sich im Zielspurt gegen Marius Probst durch. Danach beginnt für ihn das Wechselbad der Gefühle. Foto: Eibner

Als Christoph Kessler am Sonntag gegen 9 Uhr in Berlin gemütlich im Hotel frühstückt, kann der Donaueschinger nicht ahnen, dass auf ihn nicht nur einer der erfolgreichsten Tage seiner Karriere wartet, sondern auch der mit Abstand emotionalste.















Nach dem eher lockeren Vorlaufsieg über die 1500 Meter am Samstagvormittag ("Das Tempo war am Ende recht hoch, weil Kontrahenten über die Zeit das Finale erreichen wollten"), verlässt Christoph Kessler schnell das Olympiastadion. "Die Hitze war extrem", flüchtet der 27-Jährige erst einmal in den Schatten. Die "normale" Vorbereitung auf den Endlauf am Sonntag bei der Leichtathletik-DM im Rahmen der Berlin Finals 22 beginnt.