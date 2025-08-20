Christoph Kessler hat noch Spaß: Nach WM, EM und Medaillen – Abtrainieren – wie geht das?

Christoph Kessler kann es immer noch. Bei der DM stand der Donaueschinger über 1500 Meter im Finale. Dabei hat der Ex-WM-Teilnehmer das Pensum längst deutlich zurückgefahren.

„Für mich steht nun ganz klar der Spaß im Vordergrund“, genoss der 30-Jährige von der LG Region Karlsruhe bei den Finals in Dresden jede Minute. „Es ist einfach schön, die Kollegen zu treffen. Und noch ist die Form ja auch da, wenn auch nicht die absolute Topform“, belegte der Donaueschinger beim Sieg des deutschen Rekordhalters Robert Farken nach 3:50,36 Minuten am Ende den neunten Platz.

1500 Meter

Rund 14 Sekunden schneller war Kessler 2022, seinem wohl erfolgreichsten Jahr. Nach 3:36,63 Minuten blieb damals bei seinem Heimmeeting in Karlsruhe die Uhr stehen. „Heute werden aber ganz andere Zeiten gelaufen, auch in Deutschland und Europa“, denkt der Donaueschinger vor allem an Farken, der mit seinen 3:30,80 Minuten den Uraltrekord von Thomas Wessinghage (3:31,58) aus dem Jahr 1980 (!) fast pulverisierte.

„Robert trainiert nun in den USA, ist dort ein echter Profi geworden“, wundert sich sich Kessler nicht über diesen großen Leistungssprung von Farken.

800 Meter

Auch über zwei Stadionrunden sorgte zuletzt ein DLV-Läufer für Furore. Alexander Stepanov legte über die 800 Meter in 1:44,18 Minuten die siebtbeste Zeit eines deutschen Athleten überhaupt hin. Zum Vergleich: Christoph Kessler wird in der ewigen Bestenliste Deutschlands auf Rang 24 (1:45,27) geführt.

Seinen persönlichen Rekord über 800 Meter stellte der 30-Jährige übrigens auch 2022 auf. „Heute bin ich über 800 Meter so fünf Sekunden langsamer, über die 1500 Meter gut zehn“, traut er sich aber durchaus zu, seine Jahresbestzeiten von 1:50,12 Minuten und 3:46,02 Minuten zu unterbieten. Wirklich richtig sei dies aber nicht mehr.

2017: Christoph Kessler trainiert im Donaueschinger Anton-Mall-Stadion. Foto: Wiedemann

„Mir geht es vor allem um Spaß am Sport. Ich liebe es einfach. Aber es fällt schon einmal nun eine Einheit wegen einer Freizeitbeschäftigung aus“, sagt Kessler und lacht.

Das Abtrainieren

Zu Hochzeiten, Christoph Kessler startete bei mehreren Europameisterschaften (Halle und Freiluft) sowie der WM in Eugene, in den USA verpasste er 2022 um die Winzigkeit von 0,14 Sekunden den Einzug ins Halbfinale, absolvierte der Donaueschinger zehn bis zwölf Einheiten in der Woche. „Heute ist es grob die Hälfte“, begann der 30-Jährige schon vor gut einem Jahr mit der Reduzierung des Pensums.

Während sich in Sachen Tempoläufe wenig verändert habe, stehen Krafttraining („Da sollte ich schon wieder mal etwas machen“), Sprintübungen oder „technische Dinge“ nur noch sehr selten auf dem Plan.

Schwarzwald-Marathon

„Es ist extrem wichtig, dass man als Leistungssportler langsam abtrainiert“, betont der seit einigen Jahren in München wohnende und arbeitende Kessler. Muskeln, Herz aber auch die Psyche müssen an das Leben nach jahrelanger Extrembelastung gewöhnt werden.

Auch deshalb, vor allem aber wegen dem Spaß und dem Miteinander mit Lauffreunden, wird Christoph Kessler im Herbst noch Rennen bestreiten. „Vielleicht bin ich auch wieder beim Schwarzwald-Marathon in Bräunlingen dabei“, würde der Donaueschinger beim „Heimspiel“ gerne erneut im Staffelmarathon starten.

Zahlen & Fakten

Bestzeiten: 800 Meter: 1:45,27 Minuten (Pfungstadt 2022); 1500 Meter: 3:36,63 Minuten (Karlsruhe 2022). Verein: LG Region Karlsruhe. Größte Erfolge: DM-Gold (4 Goldmedaillen, Halle und Freiluft – mit Staffel), DM-Silber (14), DM-Bronze (5); Teameuropameister (2017); WM-Start (2022, Eugene), EM-Starts (Berlin 2018,), 2019 (Glasgow, Halle), Tolun (Polen, Halle), 2022 (München, 800 und 1500 Meter). Beruf: Ingenieur in München.