Christoph Kessler hat noch Spaß: Nach WM, EM und Medaillen – Abtrainieren – wie geht das?

Christoph Kessler kann es immer noch. Bei der DM stand der Donaueschinger über 1500 Meter im Finale. Dabei hat der Ex-WM-Teilnehmer das Pensum längst deutlich zurückgefahren.
„Für mich steht nun ganz klar der Spaß im Vordergrund“, genoss der 30-Jährige von der LG Region Karlsruhe bei den Finals in Dresden jede Minute. „Es ist einfach schön, die Kollegen zu treffen. Und noch ist die Form ja auch da, wenn auch nicht die absolute Topform“, belegte der Donaueschinger beim Sieg des deutschen Rekordhalters Robert Farken nach 3:50,36 Minuten am Ende den neunten Platz.