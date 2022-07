1 Christoph Kessler in seinem WM-Vorlauf über die 1500 Meter am frühen Sonntagmorgen in Eugene. Foto: Michael Kappeler

Sehr schade. Nur um einen Platz hat der Donaueschinger Christoph Kessler (LG Region Karlsruhe) am frühen Sonntagmorgen bei der Leichtathletik-WM in Eugene (Oregon) über 1500 Meter das Halbfinale verpasst.















Im ersten von drei Vorläufen über die 1500 Meter wurde Christoph Kessler in ordentlichen 3:37,57 Minuten Zehnter in einer stark besetzten Konkurrenz. Die jeweils ersten sechs Läufer der drei Vorläufe qualifizierten sich direkt für das Halbfinale. Christoph Kessler musste deshalb auf eine Qualifikation für die restlichen sechs Halbfinal-Plätze über die Zeitschiene hoffen. Doch dies klappte knapp nicht.

Taktischer Plan geht nicht ganz auf

Den Vorlauf des aktuellen Deutschen Meister gewann der Australier Oliver Hoare in 3:36,17 Minuten vor dem Äthiopier Samuel Tefera (3:36,35) und dem Iren Andrew Coscoran (3:36,36).

Christoph Kessler hatte sich takisch zunächst auf den ersten beiden Runden ein wenig zurückgehalten, wollte dann im Schlussabschnitt angreifen. Aber bei harten Positionskämpfen und einem nun höheren Tempo gelang dies dem 27-Jährigen aber nicht. Am Ende konnte er sein selbst gestecktes Ziel vom Halbfinal-Einzug bei seinem ersten WM-Auftritt nicht erreichen.

"Habe am Ende meinen geplanten Angriff nicht so hinbekommen"

Der Donaueschinger nahm es gefasst auf: "Das ist eben Weltniveau, da wird um jeden Millimeter gekämpft. Meine ersten 1000 Meter waren in Ordnung. Ich habe dann leider meinen geplanten Angriff vorne nicht so hinbekommen."

Ansonsten gab es in den drei Vorläufen insgesamt keine Überraschungen. Imponierend war, dass der Top-Favorit Jakob Ingebrigtsen (Norwegen) – auch aktuell Führender in der Weltrangliste – sehr locker seine Halbfinal-Qualifikation in 3:35,12 Minuten absolvierte.

Volle Konzentration nun auf die EM im August in München

Mit diesem Ausscheiden geht es für Christoph Kessler nun aber absolut an die Vorbereitung für seine EM-Teilnahme in München (15.bis 21. August). Für die 800 Meter hat der Neu-Münchner die Norm bereits geschafft. Die EM-Qualifikation für die 1500 Meter (diese muss besser als 3:36:00 Minuten sein) fehlt ihm allerdings noch. Ende des Monats beim Lauf-Meeting in Pfungstadt möchte der Donaueschinger hier noch einmal einen Angriff starten.