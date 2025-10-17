„Christoph 11“ im Dauereinsatz: Warum der Heli gleich zweimal binnen 24 Stunden über Schramberg kreist
Zweimal binnen 24 Stunden war der Rettungshubschrauber in der Region im Einsatz. Foto: Marc Eich

Zweimal innerhalb von 24 Stunden kreist der Rettungshubschrauber „Christoph 11“ über Schramberg und Lauterbach. Wo war der Helikopter unterwegs?

Gleich zweimal innerhalb von nur 24 Stunden sorgte ein Rettungshubschrauber über Schramberg und Lauterbach für Aufsehen. Zum ersten Mal war der HubschrauberChristoph 11“ aus Villingen-Schwenningen am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr über dem Tal zu sehen. Nach Informationen unserer Zeitung war die Besatzung unterwegs nach Schramberg, um dort den Notarzt zu einer bewusstlosen Person in einem Wohnhaus zu bringen. Der Hubschrauber unterstützte damit die Besatzung des bereits vor Ort befindlichen Rettungswagens.

 

Zweiter Einsatz in Lauterbach

Doch damit nicht genug: Keine 24 Stunden später war erneut das laute Rotorengeräusch über der Region zu hören. Am Freitag gegen 13 Uhr nahm „Christoph 11“ diesmal Kurs auf ein Gasthaus in Lauterbach. Nach Angaben unserer Redaktion soll es sich abermals um einen medizinischen Notfall gehandelt haben.

 