Christof Jauernig zu Gast in Horb

1 Christof Jauernig kommt mit seinem Programm „Eintausendmal Lebensglück“ nach Horb. Foto: Moritz Jacobi

Mit seinem Programm „Eintausendmal Lebensglück“ bringt Christof Jauernig berührende Geschichten in einer multimedialen Darbietung zusammen. Der Frankfurter zeigt, wie viel Kraft in den kleinen, oft vergessenen Momenten des Lebens steckt.









Christof Jauernig bringt am 13. Dezember in Horb ein Programm auf die Bühne mit dem Titel „Eintausendmal Lebensglück. Erinnern, was zählt (…jetzt erst recht!)“.