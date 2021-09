1 Mit einem Lächeln im Gesicht: verhüllte Plastik zum Jubiläum der Städtepartnerschaft auf dem Marktplatz. Foto: Sillmann

"Verpackungskünstler" waren am Wochenende in Freudenstadt am Werk. Sie hatten die beleuchtete Plastik verhüllt, die an das 60. Jubiläum der deutsch-französischen Städtepartnerschaft zwischen Freudenstadt und Courbevoie erinnert.















Freudenstadt - Im Freudenstädter Rathaus hat man die Aktion zur Kenntnis genommen, offenbar amüsiert. "Wir wissen es bislang auch noch nicht, wer es war", so Marco Gauger, Pressesprecher der Stadt, auf Nachfrage. Geprüft werde, ob die vier Kunststudenten den Scherz hinterlassen hatten, deren "Selfie-Points" am Sonntag offiziell eingeweiht wurden.

Die Aktion wurde jedenfalls als charmant und sympathisch gewertet, so wie das freundlich lächelnde "Smily"-Gesichts auf der Stoffhülle – angelehnt an das Projekt des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude, das 1995 den Reichstag in Berlin mit Stoff verhüllt hatte.