So lief das erste Hoffnungsfestival in Hornberg

Motiviert starteten die Teilnehmer zum Hoffnungslauf. Foto: Kern Zahlreiche Menschen folgten der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde Hornberg zum Hoffnungsfestival.







Zum Auftakt am Freitag wurde eine Birke als Hoffnungsbaum gestellt. An den Baum konnten die Besucher persönliche Wünsche hängen, die sie zuvor auf Holzplättchen geschrieben haben. Persönlicher Austausch und den Blick auf das richten, was stärkt in unruhigen Zeiten, war die wichtigste Botschaft des Festivals.