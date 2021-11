2 Allen Bedenken zum Trotz: In der Balinger Innenstadt laufen die Vorbereitungen für den Christkindlesmarkt am Wochenende. Viele Vereine haben ihr e Anmeldungen dafür mittlerweile wegen der Corona-Lage zurückgezogen. Foto: Maier

Die Balinger Stadtverwaltung hält weiterhin am Christkindlesmarkt fest. Am kommenden Wochenende soll er stattfinden. Allerdings sagen immer mehr Vereine und Beschicker ihre Teilnahme ab.















Balingen - Wird der Christkindlesmarkt in Balingen am ersten Adventswochenende tatsächlich stattfinden? Das Rathaus beantwortet diese Frage am Montag wie schon in der vergangenen Woche: Ja, wird er. An der Lage habe sich nichts geändert, absagen wolle man die Großveranstaltung nicht.