Christkindlesmarkt Balingen: Nach Gebührenerhöhung – so hoch ist die Nachfrage nach Standplätzen

Vor allem gewerbetreibende Beschicker müssen tiefer in den Geldbeutel greifen, wenn sie auf dem Christkindlesmarkt in Balingen ausstellen wollen. So viele haben sich bislang beworben.
Die Nachricht, dass gewerbetreibende Beschicker auf dem Christkindlesmarkt in Balingen künftig tiefer in die Tasche greifen müssen für die Überlassung von Standplätzen, löste in der Branche eine Welle der Empörung aus. Der Landesverband Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg (LSM) prognostizierte ausbleibende Anmeldungen in hoher Zahl. Diese Annahme bewahrheitet sich bislang nur zum Teil, wie die aktuellen Anmeldezahlen zeigen.