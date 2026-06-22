Christkindlesmarkt Balingen: Nach Gebührenerhöhung – so hoch ist die Nachfrage nach Standplätzen

Vor allem gewerbetreibende Beschicker müssen tiefer in den Geldbeutel greifen, wenn sie auf dem Christkindlesmarkt in Balingen ausstellen wollen. So viele haben sich bislang beworben.

Die Nachricht, dass gewerbetreibende Beschicker auf dem Christkindlesmarkt in Balingen künftig tiefer in die Tasche greifen müssen für die Überlassung von Standplätzen, löste in der Branche eine Welle der Empörung aus. Der Landesverband Schausteller und Marktkaufleute Baden-Württemberg (LSM) prognostizierte ausbleibende Anmeldungen in hoher Zahl. Diese Annahme bewahrheitet sich bislang nur zum Teil, wie die aktuellen Anmeldezahlen zeigen.

„Bis zum Ende der regulären Bewerbungsfrist sind insgesamt 94 Bewerbungen eingegangen“, schreibt Stadtsprecher Dennis Schmidt unserer Redaktion auf Anfrage. Diese verteilen sich demnach auf 25 Vereine, 26 Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker sowie 43 gewerbliche Beschicker.

124 Standbetreiber im vergangenen Jahr

Im vergangenen Jahr, so heißt es aus dem Balinger Rathaus, waren insgesamt 124 Standbetreiber auf dem Christkindlesmarkt vertreten. Davon entfielen 25 auf Vereine, 39 auf den Bereich Kunsthandwerk und 60 auf gewerbliche Beschicker. Also haben sich bislang – die Bewerbungsfrist wurde verlängert – 17 gewerbliche Beschicker weniger angemeldet als 2025.

Die Stadt Balingen zeigt sich sehr zufrieden mit den Rückmeldungen so weit: „Die bisherige Bewerberstruktur zeigt eine ausgewogene Mischung, die den Charakter des Balinger Christkindlesmarktes seit Jahren prägt: rund 27 Prozent Vereine und Kunsthandwerk und 46 Prozent gewerbliche Anbieter.“

Und weiter: „Besonders die starke Beteiligung der Vereine und der weiterhin hohe Anteil an Kunsthandwerk unterstreichen die Qualität und Authentizität des Marktes. Gleichzeitig sorgen die gewerblichen Beschicker für die notwendige Angebotsvielfalt und Attraktivität für die Besucherinnen und Besucher.“

Beschicker plädierten für Kompromiss

Vor einigen Wochen stimmte der Gemeinderat einer vorgeschlagenen Gebührenanpassung für das Event zu. Die Stadt nannte als Gründe für diesen Schritt gestiegene Aufwendungen für die Durchführung. Insbesondere Kosten in den Bereichen Energieversorgung, Sicherheitskonzepte, Infrastruktur sowie Personal wären stark gestiegen, hieß es.

Deshalb entschied die Verwaltung für gewerbetreibende Beschicker, für die Überlassung von Standplätzen je angefangenen laufenden Meter künftig 50 Euro zu verlangen. Für Vereine und Vereinigungen der Eyachstadt gelten nach wie vor 21 Euro.

Michael Haller und Wolfgang Liebhardt, Vorsitzende der Bezirksstelle Südwürttemberg/Hohenzollern des LSM setzten diesen Schritt einer Bankrotterklärung für die Beschicker gleich. Generell konnten sie die Motive der Stadt verstehen, schlugen aber vor, dass neben den gewerblichen Beschickern auch Vereine und Privatleute ein wenig mehr zahlen könnten – ohne Erfolg.

Bewerbungsfrist bis 1. Juli verlängert

„Wir sind uns sicher, dass einige unserer Beschicker unter diesen Umständen nicht mehr nach Balingen zum Christkindlesmarkt kommen werden, da es sich nicht mehr lohnen wird“, so ihre Mutmaßung.

Ob es am Ende noch immer 17 gewerbliche Beschicker weniger sind, bleibt abzuwarten, denn die Bewerbungsfrist hat die Stadt um ein paar Tage verlängert und läuft noch bis zum 1. Juli. „Da die Ausschreibung und Bewerbung des Christkindlesmarktes in diesem Jahr jedoch erstmals seit mehr als 30 Jahren bereits vor der Sommerpause erfolgt ist, gehen wir davon aus, dass einige potenzielle Aussteller den frühen Bewerbungszeitraum nicht auf dem Schirm haben“, begründet die Stadt die Fristverlängerung.

Die Verwaltung wolle allen Interessierten die Chance auf eine Teilnahme geben und späteren Rückmeldungen nach dem Motto „Davon haben wir nichts mitbekommen“ vorbeugen, heißt es. „Mit dem bisherigen Rücklauf sind wir sehr zufrieden. Rein organisatorisch könnten wir auf Grundlage der aktuell knapp 100 Bewerbungen bereits in die konkrete Standplanung einsteigen und würden einen attraktiven und ansprechenden Markt gestalten können.“