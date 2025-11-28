Christkindlesmarkt Balingen: Hinter den Kulissen von Beleuchtung, Sound und Technik

Elischa Dommer und sein Technik-Team sorgen beim Balinger Christkindlesmarkt für stimmungsvolle Beleuchtung, klaren Sound und eine zuverlässige Stromversorgung an allen Ständen.
Im Zuge der Neukonzeption des Balinger Christkindlesmarkts wurde auch das Technikkonzept umfassend überarbeitet und professionalisiert. Das Team von Show + Media Design verantwortet Beleuchtung, Beschallung und Stromversorgung während des gesamten Marktes. Projektleiter Elischa Dommer und sein Team sind dafür eine ganze Woche lang in der Balinger Innenstadt im Einsatz. Es ist das dritte Mal, dass die Balinger Veranstaltungstechnikfirma die technische Versorgung des Christkindlesmarkts übernimmt. „Das Beste ist, wenn wir gar nicht auffallen“, erzählt der Balinger. Die Arbeit der Techniker läuft im Hintergrund, vieles wird von den Besuchern nicht aktiv wahrgenommen – außer es klappt etwas nicht.