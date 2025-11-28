Christkindlesmarkt Balingen: Hinter den Kulissen von Beleuchtung, Sound und Technik

Im Zuge der Neukonzeption des Balinger Christkindlesmarkts wurde auch das Technikkonzept umfassend überarbeitet und professionalisiert. Das Team von Show + Media Design verantwortet Beleuchtung, Beschallung und Stromversorgung während des gesamten Marktes. Projektleiter Elischa Dommer und sein Team sind dafür eine ganze Woche lang in der Balinger Innenstadt im Einsatz. Es ist das dritte Mal, dass die Balinger Veranstaltungstechnikfirma die technische Versorgung des Christkindlesmarkts übernimmt. „Das Beste ist, wenn wir gar nicht auffallen“, erzählt der Balinger. Die Arbeit der Techniker läuft im Hintergrund, vieles wird von den Besuchern nicht aktiv wahrgenommen – außer es klappt etwas nicht.

Vorbereitung

Elischa Dommer und sein Team waren im vergangenen Jahr an der Neukonzeption des Christkindlesmarkts beteiligt und haben sich intensiv damit beschäftigt, wie der Markt durch ein stimmiges Beleuchtungskonzept attraktiver gestaltet werden kann.

Für dieses Jahr wurde das Konzept erneut überarbeitet – nicht zuletzt, weil im vergangenen Jahr die engen Laufwege kritisiert wurden. Die rund 125 Stände werden nun luftiger angeordnet, zudem wird die Neue Straße zusätzlich in die Marktfläche einbezogen.

Im Vorfeld nimmt das Team die gesamte Fläche genau in Augenschein, prüft, an welchen Stellen eine sinnvolle Platzierung der Beleuchtung möglich ist, und erstellt darauf basierend in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung Standpläne sowie detaillierte Materiallisten. Insgesamt werden mehrere tausend Artikel – vom Lautsprecher bis hin zum kleinsten Kabel – zusammengestellt, verpackt und anschließend in der Innenstadt installiert. Zusammengerechnet wiegt die Technik rund 20 Tonnen, schätzt der Veranstaltungstechniker. Die Marktbeschicker wurden gebeten, ihren Strombedarf rechtzeitig über ein Online-Formular anzugeben. „So stellen wir sicher, dass zu keiner Überlast kommt und die Stromversorgung dauerhaft gesichert ist“, erklärt Dommer. Insgesamt verlegen die Techniker rund sieben Kilometer Kabel.

Aufbau

Der Aufbau hat in diesem Jahr bereits am Montag begonnen – einen Tag früher als 2024. Grund dafür ist die erweiterte Marktfläche, die laut Dommer mehr Zeit für die Vorbereitung erfordert. Acht Mitarbeiter von Show + Media Design sind im Einsatz, ebenso Mitarbeitende des Bauhofs, die die Fläche herrichten, die Kunsteisfläche auf dem hinteren Kirchplatz aufbauen und die Hütten positionieren. Die Stadtwerke kümmern sich um die Stromverteiler. Planerisch laufen alle Fäden bei Dennis Schmidt, Niko Skarlatoudism, Tamara Sauer und Alla Bauer von der Stadtverwaltung zusammen.

„Hier herrscht derzeit Ausnahmezustand – schließlich muss bis Samstagmorgen alles fertig sein, wenn der Markt startet“, sagt Dommer. Glück hat das Team mit dem Wetter: Der Regen sei zwar unangenehm, doch Schnee würde den Aufbau deutlich verzögern.

Am Montag wurde zunächst die Plaza technisch für den Markt vorbereitet und die Bühne aufgebaut. Am Dienstag folgten die Installation der Beschallung und das Anbringen der Lichterketten. Zudem wurde eine Glasfaserverbindung vom Rathaus zur Plaza für Notfalldurchsagen verlegt. Am Nachmittag wurden schließlich die Straßen, die in den Marktbereich einbezogen werden, für den Verkehr gesperrt. Die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Absperrungen, doch vereinzelt kam es zu Unmut. Einige Personen zeigten wenig Verständnis und gingen das Aufbauteam sogar an, weiß Dommer.

Rund sieben Kilometer Kabel verlegt das Team von Show + Media Design. Foto: Marschal

Auch das Sicherheitskonzept der Stadt wird während des Aufbaus konsequent berücksichtigt. So werden die Eingänge zum Schutz vor möglichen Gefahren – etwa durch sogenannte Durchfahrtssperren – mit Blumenkübeln und Fahrzeugen gesichert. Dommer betont: „Es besteht keinerlei konkreter Verdacht; das ist eine reine Vorsichtsmaßnahme.“

Als am Freitagabend die Dunkelheit einbrach, programmierte der Lichttechniker die Licht- und Farbenspiele.

Beschallung

Insgesamt 54 Lautsprecher sind in der Stadt verteilt, über welche der Christkindlesmarkt mit Weihnachtsmusik beschallt wird oder Durchsagen gemacht werden. Die Soundzentrale des Christkindlesmarkts ist ein silberner Container vor dem Rathaus. „Unser Hühnerstall“, wie ihn Dommer nennt. Von dort aus wird die weihnachtliche Musik – die Playlist hat die Stadtverwaltung vorgegeben – abgespielt oder Durchsagen gemacht.

Auf der Plaza gibt es an beiden Tagen Showprogramm. Kapellen, Chöre und Bands spielen auf der mobilen Bühne. Zwei Tontechniker von Show + Media Design sorgt dafür, dass die individuelle Technik für jede Gruppe passt und die Darbietungen für alle auf dem Platz gut hörbar sind. Das Bühnenprogramm wird in diesem Jahr zum ersten Mal nicht in die Innenstadt übertragen.

Stromversorgung

Sobald am Freitag die ersten Marktbeschicker ihre Buden bezogen haben, steht ihnen während der gesamten Veranstaltung ein Mitarbeiter von Show + Media Design zur Seite, der sich ausschließlich um die Stromversorgung kümmert. „Während des Markts steht sein Telefon nie still“, sagt Dommer – seines übrigens auch nicht. Als technischer Projektleiter des Christkindlesmarkts ist er ein gefragter Ansprechpartner und kümmert sich um alle Fragen und Probleme, die bei Aufbau und während des Marktes anfallen. Die Stromversorgung erfolgt über Verteiler in der Innenstadt, die ansonsten unsichtbar in Pollern und Schächten verborgen sind.

Ein Mitarbeiter ist den ganzen Christkindlesmarkt über für die Stromversorgung zuständig. Foto: Marschal

Auch beim Brandschutz müsse man vorausschauend planen. „Der Stromverbrauch allein auf der Plaza entspricht dem von sieben Einfamilienhäusern“, erklärt der 33-Jährige. „Da muss man einiges beachten, damit nichts in Brand geraten kann.“ Nachts wird der Strom vollständig abgeschaltet.

Beleuchtung

Um den in den vergangenen Jahren häufig als lieblos kritisierten Christkindlesmarkt attraktiver zu gestalten, wurde im Rahmen der Neukonzeption ein umfassendes Lichtkonzept entwickelt – auch um damit eine Verbindung zwischen Innenstadt und der etwas abseits liegenden Plaza zu schaffen. Die Seitenwände der Stadtkirche werden farbig in Szene gesetzt, zudem werden auf den Turm der Kirche und die Rathausfassade leuchtende Sterne projiziert.

Der Kirchturm wird mit einem Lichterspiel angestrahlt. Foto: Marschal

Jedes Fenster des Rathauses wird in einer anderen Farbe erstrahlen. Die Beleuchtung an der Kirchenrückwand taucht den „kleinen Christkindlesmarkt“, der bis zum vierten Advent auf dem hinteren Kirchplatz stattfindet, in ein festliches Licht. Die Schaltzentrale der Lichttechnik befindet sich im großen Besprechungsraum des Rathauses, die Strahler jeweils an gegenüberliegenden Gebäuden.

Abbau

Der Abbau geht schneller als der Aufbau: Die Bühne wird gleich nach Ende des Christkindlesmarkt am Sonntagabend abmontiert, der Rest mit viel Manpower am Montag, damit der Verkehr in der Neue Straße und Färberstraße möglichst früh wieder freigegeben werden kann. Doch auch dann gibt es noch viel zu tun: Die Technikartikel müssen geputzt, kontrolliert und ins Lager geräumt werden. Außerdem findet mit allen Beteiligten eine Nachbesprechung statt.