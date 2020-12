Christkindles-Brand Wie in Hechingen ein besonders edler Tropfen entsteht

Allerdings erst zum Weihnachtsfest im nächsten Jahr, wie Beck sagt. Denn nach dem Brennen muss der edle Tropen erst noch etwas reifen, dann abgefüllt und schließlich auch noch etikettiert werden. Denn auch das Etikett hat für die limitierte Auflage natürlich etwas Besonderes zu bieten. Und bestimmt schmeckt ein Christkindles-Brand an den Feiertagen ja auch ganz besonders gut.

In diesem Jahr ist der weihnachtliche Genuss-Brand aus Williams-Christ-Birnen destilliert. Die Maische komme aus Südtirol, erklärt Beck. Diese edlen Birnen seien hier in der Gegend in ausreichender Menge nur sehr schwer zu bekommen. Die Auswahl für seinen jährlichen Christkindles-Brand trifft der "deutsche Edelbrand-Sommelier" ganz nach seinem eigenen "Glischta". Birne, Marille, Kirsche, Apfel, Mirabelle, Zibärtle, Zwetschge oder Löhrpflaume, zählt er die ganze Sortenvielfalt auf. "Ich brenne das, worauf ich halt in diesem Jahr selbst grad Lust habe", kommt er ganz ins Schwärmen.

Neben dem Genuss ist das Schnapsbrennen auch eine ziemlich strenge Angelegenheit, bei der den Brennereien sehr penibel auf die Finger geschaut wird. Und zwar vom Zoll. Als Thomas Beck am Heiligenabend um kurz nach acht Uhr morgens die Heizung des Brennkessels anwirft, ist deshalb auch Oliver Zwick vom Hauptzollamt Ulm mit dabei und kontrolliert vorab die Maische.

Heiligabend sei in seiner Branche mittlerweile fast ein ganz normaler Arbeitstag, erzählt der Zollbeamte. Nach dem Einsatz bei Thomas Beck müsse er noch sieben weitere Brenntermine überwachen. Viele Brennereien nutzten die einfach Zeit kurz vor dem Jahresende, um ihr Restkontingent noch "abzubrennen", erklärt Zwick. Jede Brennerei darf innerhalb von drei Jahren als Abschnittskontingent 900 Liter reinen Alkohol destillieren. Das wollten natürlich alle möglichst noch voll ausnutzen. Da sei dann in den Tagen vor Silvester einiges zu tun.

Probieren kann er Christkindles-Brand 2020 nicht

Bis der erste Christkindles-Tropfen aus dem Röhrchen des Kühlturms der Brennanlage fließt und sich in der Brennstube ein zarter Duft nach reifen Birnen einstellt, ist Zwick also längst schon wieder über alle Berge. Und probieren kann er den Christkindles-Brand 2020 natürlich auch nicht. "Schnaps ist halt Schnaps. Und Arbeit ist halt Arbeit."

Das Probieren ist Brennmeister Thomas Beck vorbehalten und gegönnt. Genussvoll riecht er an seinem Handrücken, wo er einen Tropfen verrieben hat – und zaubert ein zufriedenes Lächeln auf sein Gesicht. So ist das beim Schnapsbrennen – sogar an Heiligabend, wenn dort bald das Christkind vor der Tür steht.