Christians4Future Albstadt: Klimaschutz statt Kaffeekränzchen – Warum Manuel Hagel falsch liegt

Wenn Kirche relevant bleiben will, muss sie mehr bieten – und sich mehr mit den drängenden Fragen beschäftigen, meint die Kolumnistin. Etwa mit der Klima-Krise.
„Die Kirchen sind keine NGOs!“ hatte Manuel Hagel, der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2026, kürzlich in Hartheim gewettert. Und weil sie eben keine Nichtregierungsorganisation – kein Umweltverband oder Ähnliches – seien, sollten sie sich nicht um das Tempolimit auf Autobahnen kümmern, hatte Hagel die Forderung der Kirchen nach einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 Stundenkilometer kommentiert.