Christiane-Herzog-Realschule Nagold: Einrichtung setzt Zeichen für Sprachkompetenz

Mit Stolz blickt die Christiane-Herzog-Realschule Nagold (CHR) auf den jüngsten Erfolg ihrer Schülerinnen und Schüler: 22 Jugendliche der Jahrgangsstufen neun und zehn erhielten nach einjähriger Vorbereitung das renommierte Cambridge Sprachdiplom. Damit bewiesen die jungen Menschen nicht nur ihre herausragenden Englischkenntnisse, sondern setzten auch ein Zeichen für interkulturelle Offenheit und persönlichen Ehrgeiz.

Das Cambridge Sprachdiplom als Qualitätssiegel

Das Cambridge English Language Assessment, eine Abteilung der traditionsreichen University of Cambridge, vergibt weltweit anerkannte Sprachzertifikate. Je nach Niveau bestätigen sie, dass die Absolventen über umfassende Kompetenzen im Lesen, Hören, Schreiben sowie Sprechen der englischen Sprache verfügen. Unternehmen, Hochschulen und Organisationen aus aller Welt erkennen dieses Zertifikat als Nachweis fundierter Sprachkenntnisse an.

Engagement und Vorbereitung an der CHR-Nagold

Die Vorbereitung auf das Cambridge Examen ist eine freiwillige Zusatzleistung, die an der CHR-Nagold seit Jahren motivierte Jugendliche anzieht. Realschulkonrektor Bernd Jung bereitete die 22 Kandidaten im Rahmen einer AG am Freitagnachmittag gezielt auf die Prüfung vor, und auch außerhalb des Unterrichts investierten die jungen Leute einige Stunden in selbstständiges Üben.

Die Prüfung – eine Herausforderung mit Happy End

An der Prüfung selbst nahmen insgesamt 97 Schülerinnen und Schüler von fünf Realschulen aus den Landkreisen Freudenstadt und Calw teil und für viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war es die erste Prüfungssituation auf internationalem Niveau.

Zehn Schüler mit Sprachniveau B2

Die Ergebnisse in Nagold konnten sich durchaus sehen lassen: An der CHR bestanden alle 22 angetretenen Kandidaten das Cambridge Sprachdiplom und bei zehn Schülerinnen und Schülern konnte aufgrund ihrer hervorragenden Leistungen sogar das Sprachniveau B2 festgestellt und attestiert werden. Die Schulleitung überreichte den erfolgreichen Prüflingen in der vergangenen Woche in einer kleinen Feierstunde ihre Sprachzertifikate sowie ein Geschenk des Schulfördervereins „Netz – die CHR im Dialog e.V.“.

Die Sprachzertifikate gehen in veränderter Form weiter

Auch im kommenden Schuljahr wird es an der CHR für die Jahrgangsstufen neun und zehn wieder die Möglichkeit geben, ein Sprachzertifikat zu erwerben, allerdings in leicht abgewandelter Form. Durch die beim bisherigen Anbieter stark gestiegenen Prüfungsgebühren und den für die Schulen immer höher werdenden Verwaltungsaufwand wechselt die Nagolder Realschule ab dem Schuljahr 2025/2026 zur University of Oxford. Die Prüfungsinhalte dort sind sehr ähnlich, aber das Examen ist deutlich preiswerter und kann komplett vor Ort und mit weniger Personal und Aufwand durchgeführt werden.

Die Teilnehmer am Cambridge Sprachdiplom

Folgende Schülerinnen und Schüler haben im Jahr 2025 am Cambridge Sprachdiplom an der CHR-Nagold teilgenommen: Serena Andrusch, Lisa Brukner, Hannah Burkhardt, Daulina Buzhala, Jana Dai, Michelle Dyda, Mia Ellenberger, Maximilian Fischer, Maja Horvat, Fani Konstantopoulou, Emma Lohrer, Nora Merkle, Fatema Mohamad, Glenis-Fien Ndah, Jule Odermatt, Estera Priala, Adrian Ramadani, Jessica Reichert, Samantha Roller, Zoe Sindlinger, Ariane Sotnikov und Chrysi-Eleni Symeonidou.