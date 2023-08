Principessa Maria Chiara di Borbone delle Due Sicilie, Herzogin von Noto und Capri, war in Plauderlaune. In einem Interview mit der italienischen Zeitung „Corriere della Serra“ betrieb die 18-jährige Adlige das, was man auf Neudeutsch „Name Dropping“ nennt. König Felipe VI. von Spanien? Klar kenne sie den, der Monarch sei ein Cousin ihres Vaters. Die belgische Königsfamilie? Man urlaube zusammen in Saint-Tropez. Ihre beste Freundin? Alexandra von Hannover, die jüngste Tochter von Prinzessin Caroline von Monaco.

Doch besonders ihre Bemerkungen über das dänische Königshaus sorgten für ein Rauschen in der europäischen Regenbogenpresse. Seit ihre Schwester Carolina di Borbone im Mai ein Foto von Chiara, wie ihre Familie und Freunde die 18-Jährige nennen, mit dem dänischen Prinzen Christian (17) beim Formel-1-Rennen in Monte Carlo teilte, fragt sich die Klatschpresse aufgeregt: Geht da was?

Es wäre ja auch zu schön: Das italienische It-Girl und der älteste Sohn des dänischen Kronprinzen Frederik und seiner Frau Mary. Prinzessin Chiara tut ihrerseits jedenfalls nicht viel, um die Gerüchte zu zerstreuen. Wann sie das letzte Mal in Dänemark war? „Vor zwei Wochen.“ Sie hoffe, bald Christians Großmutter, Königin Margrethe II., kennenzulernen – „meine Eltern kennen sie schon“.

Ein Treffen mit der Großmutter? Dann muss es ja was Ernstes sein, schließlich trifft eine Monarchin doch nicht jede x-beliebige Flamme ihres Enkels, oder? So sahen es zumindest von der „Gala“ bis zum „Ok-Magazin“ viele einschlägige Medien und schrieben von einer „baldigen Verlobung“. Dass Chiara erst 18 Jahre alt ist und Christian 17 – na und?

„Wir haben viel Spaß zusammen“

Sie habe eine „schöne Freundschaft“ zu dem dänischen Prinzen, sagte Prinzessin Chiara dem „Corriere“. „Wir haben viel Spaß zusammen.“ Sie verbinde ihr Interesse für Sport: Er spiele Tennis, sie Fußball. „Wir kennen einander, seit wir klein waren.“ Chiaras Vater, Prinz Carlo, ist der Pate von Christians jüngerer Schwester, Prinzessin Josephine. Prinz Christian geht noch zur Schule, in das international ausgerichtete Ordrup-Gymnasium in Kopenhagen. Im Oktober wird er volljährig.

Die dänische Königsfamilie gilt als sehr diskret. Was sie davon hält, dass Prinzessin Chiara so offen über ihre „Freundschaft“ zur Nummer zwei der dänischen Thronfolge spricht? Ein Statement aus dem Palast gibt es nicht.

Chiaras Familie ist in Italien berühmt-berüchtigt. Ihre Mutter ist Camilla di Borbone, eine Society-Lady, die 1998 in die Bourbonen-zwei Sizilien-Dynastie, einer Nebenlinie der spanischen Bourbonen, die einst über Teile Italiens regierte, einheiratete. Ihr Ehemann, Prinz Carlo, beansprucht für sich, der Chef des Hauses zu sein – seit Jahrzehnten herrscht in dem Clan ein Erbfolgekrieg.

Auf Instagram sind die blonden Bourbonen-zwei Sizilien-Prinzessinnen äußerst umtriebig; die Töchter genauso wie die Mutter. Fotos dokumentieren ein Jet-Set-Leben zwischen Paris, Monaco, Saint-Tropez und Rom, auch bei den Filmfestspielen in Cannes sind die adligen Schwestern inzwischen feste Größen. Kürzlich besuchte die Familie Ungarn – und wurde dort sogar von der Präsidentin Katalin Novák empfangen.

Prinzessin Chiara studiert Mode- und Sozialwissenschaften und träumt davon, mit ihrer zwei Jahre älteren Schwester Carolina ein Modeunternehmen zu gründen. Modeln tun die Schwestern bereits. Nach eigenen Aussagen spricht Chiara sechs Sprachen: Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Französisch. Kommt bald auch Dänisch dazu? Zuletzt heizte Chiaras Mutter Camilla die Gerüchteküche noch einmal kräftig an: In einer Instagram-Story teilte die 52-Jährige Fotos von ihrem Familienurlaub an der französischen Mittelmeerküste. Und wer lächelt mit in die Kamera? Prinz Christian von Dänemark.