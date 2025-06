Hunderte von Besuchern pilgerten zum Bibelweg in Waldachtal, um das Jubiläum zu 25-jährigen Bestehen des Vereins Biblischer Rundwanderweg zu feiern und in einem Open Air-Gottesdienst Gott für die Ernte zu danken.

Bürgermeisterin Annick Grassi stellte den Bibelweg als etwas Einzigartiges für die Gemeinde Waldachtal und die Region heraus. Sie würdigte die vorbildliche Gemeinschaftsleistung über 25 Jahre hinweg: „Wenige haben mit Herzblut etwas geschaffen wie beispielsweise die Teams um den Vorsitzenden Werner Würfele und seinem Vorgänger Siegfried Holstein.“ Sie lobte das Miteinander. Es sei eine große Aufgabe, so Grassi, die Stationen und Info-Tafeln auf dem Rundweg auf dem neuesten Stand zu halten.

Der Kirchenchor und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldachtal bereicherten die Jubiläumsfeier unter Leitung von Margrit Baur ebenso wie der Regenbogenchor Pfalzgrafenweiler mit Chorleiter Andreas Hauser mit Lobpreisliedern.

Weil Regionalbischof Prälat Markus Schoch in Israel festhing, predigte Medien-Pfarrerin Magdalena Smetana aus Tübingen zum Thema: „Seid dankbar in allen Dingen“. Sie fasste Bitten und Danken um eine gute Ernte für alles was wächst und gedeiht zusammen. „Gott trägt, auch wenn der Weg steinig ist“, meinte die 53-jährige Seelsorgerin der Prälatur Reutlingen.

Auch der Glaube solle in Bewegung kommen. Sie zitierte den Apostel Paulus: „Lebe in der Verbindung mit Gott und du wirst merken, was dich trägt.“ Der Dreiklang von „Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen“ komme einem modernen Ratgeber und Kompass gleich, auch in Zeiten, in denen nichts glatt läuft.

„Der Bibelweg ist kein Ausstellungsstück oder touristisches Highlight. Er ist etwas Lebendiges“, verdeutlichte die Medien-Pfarrerin. Der Bibelweg führe nicht nur durch die Landschaft sondern auch durchs Leben. Das Geschaffene zeige, was möglich sei, wenn Menschen gemeinsam unterwegs seien mit Mut und einer Spur Gottvertrauen: „Er ist gewachsen durch viele Hände und Herzen. Und er lebt davon, dass Menschen bereit waren, Zeit, Kraft und Glauben einzubringen.“ Magdalena Smetana sagte allen Aktiven auch im Namen des Prälaten ein herzliches Dankeschön.

In einer Sprechmotette brachten die drei Landwirte Markus Berg, Jürgen Kaufmann und Eberhard Kübler zum Ausdruck, dass es mit Jammern und Klagen nicht besser wird. Sie setzen vielmehr auf Gottvertrauen: „Danken für die Ernte ist wie ein Lichtblick und eine Kraftquelle. Sabine Heyn, Kathrin Kopp und Melanie Züfle formulierten Fürbitten in den Nöten unserer Zeit.

Idee des evangelischen Pfarrers Wolfgang Lange

Bibelweg-Vorsitzender Werner Würfele sagte: „Der Bibelrundwanderweg ist vor 25 Jahren nach einer Idee des evangelischen Waldachtal-Pfarrers Wolfgang Lange angelegt worden.“ Es sei nicht alles rund gelaufen und es habe auch Meinungsverschiedenheiten gegeben. Herzlich dankte er allen, die im vergangenen Vierteljahrhundert mitgeholfen und Verantwortung übernommen haben, gearbeitet, gestaltet und Führungen durchführten. Über allem habe sich der Bibelweg auch dank vieler Gebete zu einer segensreichen Einrichtung entwickelt. Ohne Sponsoren und Spender wäre vieles nicht möglich gewesen.

„Aus vielen Gesprächen, Briefen und Gästebuch-Einträge wissen wir, dass sich nach dem Besuch des Bibelweges manches Leben verändert hat.“ Sich auf Jesus zu verlassen spare viel Kopfzerbrechen und Energie, meinte Würfele, der sich zuversichtlich zeigte: „Wir sind überzeugt davon, dass auch zukünftig Segen auf unserem Bibelweg liegt.“

Rund ums Jubiläum 25 Jahre Bibelweg

Viele fleißige Helferinnen und Helfer

stemmten bei Gluthitze bravourös das Jubiläumsfest: So konnte im Festzelt ein leckeres Mittagessen sowie Kaffee und selbst gemachter Kuchen angeboten werden.

Einen Kindergottesdienst

gestaltete parallel Beate Mast. Minibagger fahren für Kinder im Alter von drei bis über 80 Jahren, so Chef Werner Würfele scherzhaft, und ließen Herzen höherschlagen. Auch Kinderschminken fand Interesse.

Für die Evangelische Kirchengemeinde

gratulierte Rätin Waltraud Welle, sprach dem „Bibelweg zum Anfassen mit allen Sinnen“ Anerkennung aus, wünschte eine gute Ernte mitten in der Produktion und überreichte als Jubiläumsgeschenk einen Feigenbaum.

Geehrt wurden folgende

Gründungsmitglieder - 25 Jahre:

Friedrich Barth, Hans Bohnet, Burkhard Büchner, Siegfried Holstein, Anita Kaufmann, Jürgen Kaufmann, Walter Maier, Kurt Maurer, Marianne Müller, Gerhard Nübel, Otto Renz, Thea Rein, Ursula Rothkögel.