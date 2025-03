Christen helfen in Rumänien: Helfer aus Baiersbronn berichten über Aktion in Siebenbürgen

Erneut hat die Baiersbronner Gruppe „Christen helfen in Rumänien“ einen Hilfstransport rund um den Jahreswechsel organisiert. Bei zwei Informationsabenden in Mitteltal und Baiersbronn wird über die Reise nach Siebenbürgern informiert.

Ende Dezember starteten drei Mitarbeiter der Baiersbronner Gruppe „Christen helfen in Rumänien“ zur Hilfsreise nach Siebenbürgen. Tags zuvor war das Fahrzeuggespann aus einem Kleinbus und einem Anhänger mit gespendeten Kinderkleidern und Schuhen beladen worden, ebenso mit Geschenkpäckchen für rumänische Kindergartenkinder.

Wie die Baiersbronner Gruppe „Christen helfen in Rumänien“ weiter berichtet, waren das Ziel der Hilfsfahrt kleinere Ortschaften im Raum Medias. Grundnahrungsmittel wie Mehl, Maismehl, Zucker, Margarine, Öl, Teigwaren und Reis wurden vor Ort in einem Großmarkt eingekauft.

Lesen Sie auch

Nach wie vor sei die Armut in vielen, teilweise abgelegenen Orten in Rumänien groß, so die Gruppe. Oftmals fehlten Arbeitsplätze. Löhne sowie Renten seien im Vergleich zu den Lebenshaltungskosten sehr gering.

Geschenke für Kinder

Verteilt wurden die Hilfsgüter in Gemeinden, die besonders betroffen sind. Die Vertrauensleute vor Ort hatten die Verteilaktion von Lebensmitteln und Kleidung laut der Mitteilung gut vorbereitet. An Kinder in verschiedenen Einrichtungen wurden Geschenkpäckchen verteilt, die in Baiersbronner Kindergärten liebevoll gepackt worden waren. Die Freude darüber sei in den Kinderaugen abzulesen gewesen, schreibt die Gruppe.

Unsere Empfehlung für Sie Bergwacht Obertal Wanderer verletzt – Helikopter-Rettungsspezialist im Einsatz Mit Schnee und einem extrem steilen Gelände hatte die Bergwacht bei einem Einsatz beim Huzenbacher Seeblick zu kämpfen.

Auch beim Besuch eines Kinderheims, in dem vor allem ehemalige Straßenkinder eine neue Heimat gefunden haben, wurden Lebensmittel und Geschenke für die Kinder übergeben. Betroffen machte die Rumänienfahrer, dass eine junge Mitarbeiterin des Heims einige Wochen zuvor einen Schlaganfall erlitten hatte. Spontan hätten die Helfer entschieden, sich an den Rehakosten zu beteiligen. Denn diese würden nicht von der Krankenkasse übernommen. Die Heimleitung sei dankbar für diese große Unterstützung.

Auch Altenheim bedacht

Auch im Altersheim von Hetzeldorf wurden wieder Lebensmittel übergeben, die eine große Hilfe bedeuten, berichtet die Gruppe weiter. Hilfsgüter wurden unter anderem auch in eine Containersiedlung gebracht. Ebenso konnte eine Familie unterstützt werden, die durch einen Brand kurz vor Weihnachten Hab und Gut verloren hatte. Lohn für die Baiersbronner Helfer sei überall der entgegengebrachte große Dank gewesen. Möglich gemacht hatten die Hilfsreise auch diesmal wieder Spenden in finanzieller Form und Sachspenden, die im Vorfeld eingegangen waren.

Zwei Vortragsabende

Am kommenden Sonntag, 9. März, wird im evangelischen Gemeindehaus in Mitteltal und am Sonntag, 23. März, im evangelischen Gemeindehaus in Baiersbronn von der Reise berichtet. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Alle Interessierten sind zu den Vorträgen willkommen.