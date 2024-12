Zwei Mitarbeiter der Gruppe waren bereits im September nach Siebenbürgen gefahren, um besonders armen Menschen Hilfe zu bringen und um gemeinsam mit den dortigen Vertrauensleuten die bevorstehende Winteraktion zu planen, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Die Mitarbeiter hätten von vielen Begegnungen mit Menschen berichtet, die in großer Armut leben. In diesem Winter soll vor allem wieder Menschen in besonders armen, teilweise abgelegenen Gemeinden im Raum Medias mit Lebensmitteln über die kalte Jahreszeit geholfen werden. Die oft kinderreichen Familien werden auch mit Kinderkleidung und -schuhen unterstützt. Die örtlichen Vertrauensleute haben bereits Listen mit den bedürftigsten Familien erstellt, so die Gruppe weiter.

Hohe Arbeitslosigkeit

Bei nach wie vor hoher Arbeitslosigkeit hätten die Eltern oft nur temporär eine Beschäftigung und die Familien könnten von ihrem geringen Lohn kaum leben; besondere Notlagen wie etwa eine Krankheit verschärften die Situation. Die Kosten für Lebensmittel seien nahezu gleich wie in westlichen Ländern.

Die rumänischen Freunde der Gruppe machten laut der Mitteilung auch auf die Not von Familien in einem Containerdorf aufmerksam, so dass diese ebenfalls unterstützt werden sollen. Die Baiersbronner Helfer werden darüber hinaus wieder ein Kinderheim und ein Altersheim mit Lebensmitteln unterstützen, hier bestehen seit vielen Jahren freundschaftliche Kontakte. Wie jedes Jahr werden auch wieder christliche Kalender in rumänischer Sprache verteilt.

Kinder verschiedener Baiersbronner Kindergärten haben zusammen mit ihren Eltern und Erzieherinnen erneut Geschenkpäckchen vorbereitet, die im Raum Medias in Kindergärten verteilt werden.

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs wird auch die Arbeit von Vertrauensleuten mit geflüchteten Menschen unterstützt, die in Rumänien Zuflucht gefunden haben. Die ukrainischen Waisenkinder, die 2022 von Freunden der Baiersbronner Gruppe in einer kleinen Ortschaft gemeinsam untergebracht worden waren, sind mittlerweile in Pflegefamilien untergekommen, heißt es weiter. Die von einem rumänischen Freund gegründete ukrainische Schule soll weiterhin unterstützt werden.

Seit Jahrzehnten engagiert

Die Baiersbronner Hilfsaktion „Christen helfen in Rumänien“ bringt seit über 30 Jahren regelmäßig Hilfsgüter nach Rumänien und finanziert sich aus Spenden. Die Gruppe sei dankbar, dass diese Arbeit seit so vielen Jahren finanziell und mit Sachspenden unterstützt werde, so dass sich jedes Jahr Helfer mit Fahrzeugen auf den Weg machen konnten, um armen Menschen zu helfen. Und weiterhin ist Unterstützung willkommen. Die Hilfsaktion ist seit dem Jahr 2023 der evangelischen Verbundkirchengemeinde Mitteltal-Obertal angeschlossen.

Weitere Informationen und Bilder gibt es auch unter www.rumaenienhilfe-baiersbronn.de. Ansprechpartner bei Fragen sind Friedhold und Stefan Günter unter Telefon 07449/238 und Heiner Schneider unter Telefon 07442/69 66 .