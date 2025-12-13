Christbaumzucht in Balingen: Warum die Nordmanntanne der beliebteste Weihnachtsbaum ist

Es ist ein Trend, der sich seit Jahren abzeichnet: In Balingen kaufen die Menschen ihre Weihnachtsbäume immer früher, sagt Stefan Koch.
Zwischen lauter Bäumen ist er kaum noch zu sehen. Nur der Kopf lugt zwischen Zweigen hervor. Es knistert und knarzt, als sich Stefan Koch seinen Weg zwischen Tannenbäumen in der großen Scheune bahnt. Der typische Geruch nach Harz liegt in der Luft: ein olfaktorischer Vorbote für Heiligabend. Nicht allzu groß solle er sein, aber dicht gewachsen und eine schöne Spitze sei wichtig, sagt die Kundin. Hinter dem schweren Holztor des alten Wohnhauses in Frommern verbirgt sich ein Wunderland der Weihnachtsbäume.