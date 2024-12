Christbaumverkauf in Peterzell: Tipps für den perfekten Baum zu Weihnachten

1 Der Obstbauer Haller in Peterzell verkauft in der Vorweihnachtszeit zwischen 80 und 100 Bäume pro Tag. Foto: Emelie-Doreen Baisch

In der Adventszeit dürfen sie in keinem Haushalt fehlen – die festlich geschmückten Christbäume, die für eine besinnliche Atmosphäre sorgen. Seit 28 Jahren sorgt der Obstbauer Haller in Peterzell dafür, dass zahlreiche Familien mit einem heimischen Baum das Weihnachtsfest verschönern können. Mit einer großen Auswahl an Christbäumen, die vor allem aus der Region Bodenseekreis stammen, hat sich der Betrieb in der Vorweihnachtszeit einen festen Platz in der Region erarbeitet.