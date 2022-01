1 Die Dauchinger Landjugend sammelt die ausgedienten Christbäume ein und transportiert diese zum Dauchinger Wertstoffhof. Die dafür vorgesehenen Spenden wurden gestohlen. Foto: Preuß

Schock für die Landjugend Dauchingen: Unbekannte haben vor der Sammelaktion für ausgediente Weihnachtsbäume die daran angebrachten Geldtüten mit den Spenden geplündert.















Dauchingen - Eigentlich macht es den aktiven Mitglieder der Dauchinger Landjugend Spaß, die ausgedienten Christbäume an den Häusern im Ort abzuholen. Für sie ist es ein Service für die Bürger, die so ihre Christbäume bequem entsorgen können. Auch in diesem Jahr waren es mehr als 200 Bäume, die von der Landjugend einsammelt wurden. Doch gab es am Samstagmorgen eine böse Überraschung. Bei rund der Hälfte der Bäume fehlte das Geld.

In der Nacht unterwegs

Denn vor der Landjugend waren offenbar Gestalten da, die in der Nacht oder während der frühen Morgenstunden sich an den Bäumen zu schaffen machten und die angeheftete, meist in Folie oder Butterbrottüten eingepackte Spende abgerissen oder vielfach auch die Baumspitze abgeschnitten hatten. An fast der Hälfte der eingesammelten Bäume haben die Baum-Sammler dies festgestellt. Zwar kam es in der Vergangenheit ab und an auch vor, dass Bäume ohne Geld daran vorgefunden worden waren, doch dies war die absolute Ausnahme und wahrscheinlich eher der Vergesslichkeit einiger Bürger als einem Diebstahl zuzuschreiben.

Mitglieder sind deprimiert

Die Mitglieder der Landjugend sind deprimiert und enttäuscht über solch ein Vorkommnis in Dauchingen. Diskutiert wird intern ob es sich lohnt, Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Klar ist schon heute, dass im kommenden Jahr die Bürger des Ortes gebeten werden, ihre Spende erst am Abholungstag am Baum zu befestigen oder es, wenn die Landjugend vorfährt, direkt zu übergeben.