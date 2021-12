Freude in Rottweil Marinepunsch spült 22 000 Euro für soziale Zwecke in die Kasse

Eine tolle Nachricht in dieser ganz besonderen Vorweihnachtszeit: Der Verkauf des Marinepunschs hat 22 000 Euro für soziale Zwecke in die Kasse gespült. Der Erlös wurde jetzt an verschiedene Institutionen und Einrichtungen übergeben.