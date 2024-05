1 Chris Führich vom VfB Stuttgart blickt erwartungsvoll auf die Heim-EM, die am 14. Juni startet. Foto: IMAGO/MIS/IMAGO/Cathrin Müller

Der 26-jährige Stürmer gibt sich in der Vorbereitung auf die Heim-EM offen. Er erklärt, wie er es bis in den DFB-Kader geschafft hat – und welche Herausforderungen er noch sieht.









Chris Führich nimmt sich während des Trainingslagers der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Thüringen Zeit für ein Gespräch – und beginnt mit einer Bitte. Der 26-Jährige will nicht über einen möglichen Vereinswechsel reden. Am Ende sagt der Flügelspieler des VfB Stuttgart doch etwas über das Interesse anderer Clubs an ihm und gibt sich auch ansonsten offen.