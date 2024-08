1 Foto: Schwarzwälder Bote

Beim Calwer Klostersommer spielte auch Chris de Burgh. Anders als berichtet sagt Leser Mathias Erlenmayer aus Althengstett dass es nicht zwei, sondern nur einen neuen Song beim Konzert gab.









Als jemand welcher bereits Jahrzehnte zu Chris den Burgh Konzerten geht, möchte ich anmerken, dass der Song It’s me (And I am ready to go) kein neuer Song ist, sondern bereits 1997 erschienen ist und damit 27 Jahre alt ist!