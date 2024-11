Chorverband Sigmaringen-Zollernalb: Künftig ohne Vorstand und Kasse

1 Die Amtsträger des Sängerbezirks: Thomas Endres, Jürgen Dreher und Dieter Illg (von links) Foto: Dieter Dürrschnabel/Picasa

Seine Hauptversammlung hat der Sängerbezirk Albstadt veranstaltet. Es dürfte die vorletzte gewesen sein.









Dem Chorverband Zollernalb-Sigmaringen steht eine Umstrukturierung bevor; die vier Sängerbezirke Albstadt, Sigmaringen, Balingen und Hechingen wird es möglicherweise schon in naher Zukunft nicht mehr in der bisherigen Form geben – das hat der Vorsitzende des Sängerbezirks Albstadt, Thomas Endres, den versammelten Mitgliedern bei der Hauptversammlung im evangelischen Gemeindehaus Meßstetten im Namen von Chorverbandspräsident Michael Ashcroft mitgeteilt – dieser war an diesem Abend verhindert. Eine entsprechende Satzungsänderung soll bei der Hauptversammlung des Chorverbands im März beschlossen werden.