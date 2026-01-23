Chorprobe in Eimeldingen: Frauenchor studiert neues Liedgut für Jubiläum ein

1 Die Sängerinnen suchen Verstärkung. Foto: Tanja Bürgelin-Arslan Mit einer offenen Chorprobe will sich der Frauenchor Eimeldingen vorstellen und neue Sängerinnen gewinnen.







Der Frauenchor Eimeldingen lädt für Montag, 26. Januar, ab 20 Uhr zur „Offenen Chorprobe“ ein – mit anschließendem lockerem Austausch mit den Sängerinnen. Interessierte Frauen jeden Alters und Stimmlage können unverbindlich das Singen im Chor kennenlernen. Es gibt kein Vorsingen, einfach nur vorbei kommen, zuhören oder gleich aktiv an der Chorprobe mitmachen, heißt es. Ebenso erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in den Ablauf eines Probenabends durch den Chorleiter Thomas Kaufmann.