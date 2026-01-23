Chorprobe in Eimeldingen: Frauenchor studiert neues Liedgut für Jubiläum ein
1
Die Sängerinnen suchen Verstärkung. Foto: Tanja Bürgelin-Arslan

Mit einer offenen Chorprobe will sich der Frauenchor Eimeldingen vorstellen und neue Sängerinnen gewinnen.

Der Frauenchor Eimeldingen lädt für Montag, 26. Januar, ab 20 Uhr zur „Offenen Chorprobe“ ein – mit anschließendem lockerem Austausch mit den Sängerinnen. Interessierte Frauen jeden Alters und Stimmlage können unverbindlich das Singen im Chor kennenlernen. Es gibt kein Vorsingen, einfach nur vorbei kommen, zuhören oder gleich aktiv an der Chorprobe mitmachen, heißt es. Ebenso erhalten die Teilnehmerinnen einen Einblick in den Ablauf eines Probenabends durch den Chorleiter Thomas Kaufmann.

 

Modernes Repertoire

Das Repertoire ist modern und umfasst Pop, Musicalhits, auch Gospel, in verschiedenen Sprachen. Im Hinblick auf das bevorstehende Jubiläum im nächsten Jahr wird nun laufend neues Liedgut einstudiert und somit wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für den gemeinsamen Neuanfang.

Vorsitzende gibt Auskunft

Weitere Infos und Aktivitäten sind auch auf Facebook, Instagram und YouTube mit immer aktuellen Beiträgen zu finden (@frauenchoreimeldingen). Gerne kann auch die erste Vorsitzende Susanne Eichin kontaktiert werden, Tel. 07621/655 70, E-Mail: susanne.eichin@gmx.de.

Unsere Empfehlung für Sie

Eimeldingen: Aufschwung beim Frauenchor Eimeldingen

Eimeldingen Aufschwung beim Frauenchor Eimeldingen

In 15 Monaten konnte der Chor einen Zuwachs von 17 Sängerinnen verzeichnen.

Selbstverständlich ist der Probeneinstieg jederzeit möglich, immer montagabends von 20 bis 22 Uhr im Vereinsraum der Reblandalle in Eimeldingen.

 