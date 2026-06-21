Chorkonzert in Efringen-Kirchen: Was bleibt, ist unser Lied

Ein Sommerabend mit Chormusik, der zieht. Auf die musikalische Variante des Gesangvereins Mappach zusammen mit drei Gastchören trifft sie auf jeden Fall zu.

Ein Sommerabend wie er im Buche steht. Extreme Hitze, reichlich Schatten durch einen Baum, zwei große Schirme, die sonst auf dem Wochenmarkt schatten spenden oder vor Regen schützen, ein großes Festzelt, das im Gästebereich nach allen Seiten offen ist, und dazu eine leichte Brise, die es einen hinter dem Gemeindehaus auf dem Parkplatz und dem Spielplatz nach 18 Uhr aushalten lässt. Der Samstagabend liegt perfekt, einen Tag vor der Sommersonnenwende und dem längsten Tag im Jahr und zugleich Sommerbeginn.

Die Gemeinschaft in Mappach ist stark Helmut Grässlin stahlt selbst nicht weniger als die Sonne, als der Vorsitzende des Chors die Gäste und Chöre begrüßt. Der Grund ist einfach, es passt alles. Die Chormitglieder mit ihren Familienangehörigen haben zusammen mit dem Brauchtumsverein sowie der Feuerwehr bislang alles gestemmt, ebenso während des Fest und wie Grässlin weiß, auch der Abbau wird organisiert laufen.

Die größte Freude teilt der Chorvorsitzende aber mit den vielen Gästen, die Begeisterung auf gute bis herausragende Chormusik. Gekommen sind alle, um sich unterhalten zu lassen, dies ist die Aufgabe eines Entertainers. „The Entertainer“ von Scott Joplin war dann auch der Titel, den Dirigentin Kathy Schann für ihren Chor zur Eröffnung gewählt hatte. Das Lied, verknüpft mit dem Film „Der Clou“ und Paul Newman sowie Robert Redford. Der Film bekam sieben Oscars, unter anderem für die beste Filmmusik. Schann hält die Chormitglieder bei guter Laune, damit die akribische Arbeit, welche sie einfordert nicht so ins Gewicht fällt.

Kathy Schann führt ihren Chor zu einer sehr guten Leistung. Die Arbeit macht der Dirigentin dabei sehr viel Spaß. Foto: Daniel Hengst

Ebenfalls aus einem Film, der zweite Titel des Chors. „Everybody sing“, aus dem gleichnamigen Musicalfilm von 1938 - den Titel sang damals Judy Garland. John Rutters „For the beauty of the earth“ sang der Chor in einer deutschen Fassung „Alle Dinge dieser Welt“. Richtig schwungvoll wurde es mit dem Gospel „Yes, my lord“. Das Publikum nahm schnell den Takt auf, klatschte mit den Händern oder schnipste mit den Fingert im Rhythmus.

Knapp 30 Akteure standen bei den Mappachern auf der Bühne, beim folgenden Gesangverein Schallbach fehlte fast die Hälfte durch Urlaub und vor allem Krankheit. Der Chor aus der Nachbarschaft wäre sonst sogar etwas größer als der des Gastgebers. Die Sängerinnen und Sänger mussten kein Volumen aufholen und die Stimmen überlasten. Vielmehr konnten sich Dirigent Martin Klingler und Olena Vyshnevska am Klavier auf Qualität konzentrieren. Ohnehin ist es für Chöre schwierig im Freien zu singen, der Schall verliert sich im freien Raum und wird auch vom Wind weggetragen. Die Mappacher hatten mit Thomas Händle einen „Tonmeister“ an der Hand, der mit Mikrophonen und Lautsprechern für eine sehr gute Beschallung sorgte.

Die Reihen beim Schallbacher Gesangverein waren zwar etwas durch Urlaub und Krankheit gelichtet, den Auftritt haben sie dennoch gut gemeistert. Foto: Daniel Hengst

Der Chor hielt die Qualität hoch und so kamen moderne Stücke wie „Seite an Seite“ von Christina Stürmer und „Geboren um zu leben“ von Unheilig, wobei der „Graf“ mit dem Singen sein Stottern überwand. „Lass die Sonne in dein Herz“, wobei Schallbachs Ansagerin meinte, Sonne hätte es heute genügend gegeben. Der Titel der Gruppe „Wind“ kam sehr gut an - einige konnten dem Verlangen den Refrain mitzusingen, nicht widerstehen. Von „Karat“ herausgebracht und durch Peter Maffay auf der anderen Seite der Mauer bekannt gemacht, sang der Chor noch „Über sieben Brücken musst Du gehn“. Wie alt das Lied sei, wäre nicht bekannt, es sei aber ein irisches Volkslied. Die Ansagerin hatte dafür sogar eine Flasche Whiskey dabei: „Whiskey in the Jar“. Zum Schluss gab es einen Dank an die Musik, genauer gesagt, den Titel „Thank you for the musik“ von Abba. Als Zugabe wurde von Udo Lindenberg und „Apache 207“ noch „Komet“ gesungen.

Mappacher Chor sucht Sänger, aber auch Sängerinnen

Nach der großen Pause gab es nochmals einen Kurzauftritt der Mappacher. Den „Werbeblock“ wie Doris Kollakowski als Ansagerin den Titel „Mann, komm zum Chor“ ankündigte. Dann erzählte sie noch von Timon und Pumbaa, einem Erdmännchen und einem „Warzenschwein“. Andreas Paul intonierte dann „Hakuna Matata“ und der Chor fiel mit ein.

"Scat’n Types" aus Egringen singen, als hätte jede einzelne seit Kindertagen nichts anderes gemacht, dabei bleibt noch Zeit für tolle Choreographien. Foto: Daniel Hengst

Wie nah gelegentlich etwas Gutes liegt, darauf durfte sich das Publikum mit dem Auftritt des Jazz- und Popchors „Scat’n Types“ aus Egringen freuen. Die 17 Sängerinnen unter der Leitung von Tracey Webb haben begeistert. Jede einzelne Stimme war zu hören und verpackt war jeder Titel in eine Choreographie, womit der Frauenchor der heimliche Höhepunkt war. Der Auftritt ist einfach mitreißend gewesen. Mit dem „Barbershop blues“, „A Million Dreams“, „The shoop shoop song“ und erst recht mit John Lennons „Imagine“. Mit „Viva la Vida“ von „Coldplay“ wurden alle daran erinnert das Leben zu leben.

Choreographie kostet zusätzliche Konzentration

„What happens when a woman takes power“ fragten die Sängerinnen dann – ein „a capella“-Stück. Die Frauen nutzten ihren Körper für den Takt. Mit den Füßen wurde gestampft, mit den Handflächen am Oberschenkel entlanggestreift, um ein sanftes Klatschen zu erzeugen, aber es wurde auch geklatscht und mit den Fingern geschnipst. Nach dem Auftritt darauf angesprochen erklärte Kristiina Denzer, dass dies gerade bei diesem Titel gar nicht einfach gewesen sei. Es koste viel Konzentration diesen Rhythmus zu erzeugen und dabei nicht in der Reihenfolge durcheinander zu geraten sowie gleichzeitig noch zu singen. „Wir hatten bislang nur ein Lied, bei dem uns die Choreographie geholfen hat“, erklärte Denzer. Die Choreographie und die Lieder, das sei schon immer so, meinte die Vorsitzende Colette Walter.

Der Höhepunkt ist der Männergesangverein Kolping Tunsel gewesen. Eigentlich 47 Stimmen stark, kam der Chor mit etwas mehr als 30 Mitgliedern. Das Liedgut auch hier überwiegend aktuell, wie „Beyond the Sea“ aus dem Film „Findet Nemo“ und, wie Ansager Kevin Späth meinte „Rausschmeißer Lied“, „Angels“ von Robbie Williams. Sonja Hänig begleitete die gefühlvollen Männer mit einem sanften, präzisen Tastenanschlag am Piano. Ein Titel mit dem auch heute in vielen Clubs und auf Partys der Abend beendet ist.

Wer gut singt, der darf auch einmal „dick auftragen“

Es folgte allerdings „Blue Moon“ was schon Frank Sinatra sang und „Was bleibt ist unser Lied“. Kevin Späth fand, an das Lied würden sich alle noch erinnern, wenn sie sich winkend verabschieden und mit dem Bus davonfahren würden. Etwas „dick aufgetragen“ aber unterhaltend. Besser kam dafür der Gospel „I'm so glad“ und „Splish splash“ von Bobby Darin, ein Badewannenlied. Was den Chor aus Tunsel ausmacht, dass ist die Qualität des Gesangs und dazu noch die Stimmgewalt, die von ihm ausgeht.

Der Männergesangverein Kolping Tunsel trat zuletzt auf. Dabei überzeugten sie unter der Leitung von Dirigent Martin Klingler in Qualität und Volumen. Foto: Daniel Hengst

Vornedran steht Peter Hilfinger, im 47. Jahr als Dirigent. „Ich habe mich schon früh im Musikverein und dem Kinderchor engagiert mit 19 Jahren bin ich beim Gesangverein Dirigent geworden und seither geblieben.“ Natürlich ist er in Tunsel groß geworden. „Wenn wir neue Lieder einstudieren, dann unterstützt mich meine Frau, die Musik studiert hat, wenn ich mit den Bässen über und sie mit den Tenören oder umgekehrt“, erklärt Hilfinger.

Entspannender und unterhaltender als ein Fußballspiel

Die Dirigentinnen und Dirigenten legen sehr großen Wert auf Qualität. Das ist nicht nur Wunsch, sondern bei allen Chören in der Praxis ebenso zu hören. Chormusik ist durchaus aktuell, und präsentiert werden längst nicht mehr die Lieder, die schon die vergangenen 30 Jahre gesungen wurden. Es ist viel Neues dabei. Das heiße Wetter mag zu unrecht einige Besucher abgehalten haben. Das wacklige 2:1 der Deutschen gegen die Elfenbeinküste dagegen ganz sicher.

Die „Gassenhauer“ der Chormusik gab es zu später Stunde

Der Abend endete sehr viel später, bei jenen Lieder, die Gesangvereine beim lockeren Hock noch genüsslich schmettern, das Volkslied „Bajazzo“ oder das Weinlied „Aus der Traube in die Tonne“. Aber auch hier gibt es mittlerweile moderne Titel, wie beispielsweise mit „You raise me up“ zu hören war. Kevin aus Tunsel sollte Teilweise Recht behalten, „Was bleibt, ist unser Lied“. In Erinnerung bleiben aber nicht nur die Männer aus Tunsel, sondern ein ganzer musikalischer Sommerabend, der beschwingt in Erinnerung bleibt.