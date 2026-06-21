Chorkonzert in Efringen-Kirchen: Was bleibt, ist unser Lied

Ein Sommerabend mit Chormusik, der zieht. Auf die musikalische Variante des Gesangvereins Mappach zusammen mit drei Gastchören trifft sie auf jeden Fall zu.
Ein Sommerabend wie er im Buche steht. Extreme Hitze, reichlich Schatten durch einen Baum, zwei große Schirme, die sonst auf dem Wochenmarkt schatten spenden oder vor Regen schützen, ein großes Festzelt, das im Gästebereich nach allen Seiten offen ist, und dazu eine leichte Brise, die es einen hinter dem Gemeindehaus auf dem Parkplatz und dem Spielplatz nach 18 Uhr aushalten lässt. Der Samstagabend liegt perfekt, einen Tag vor der Sommersonnenwende und dem längsten Tag im Jahr und zugleich Sommerbeginn.