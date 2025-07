Die „Chorisma-Kids“ bereiten sich auf den Kindermusical-Auftritt am kommenden Wochenende mit dem in der Eutinger Halle vor.

Die Chorisma-Kids sind im vergangenen Jahr als Kinderprojektchor im Rahmen des Chorprojekts „Singen verbindet entstanden und hatten dabei ihren ersten großen Auftritt.

Den Kindern machte das Singen mit der Chorleiterin Katharina Tideman so viel Spaß, dass sie dabeigeblieben sind. Seit Januar proben die knapp 30 Kinder fleißig für das Musical „Der Tag, an dem der Zirkus verboten werden sollte“. Das Musical bietet vielfältige Rollen für die fünf- bis zehnjährigen Kinder.

In der Eutinger Grundschule funkeln die Kostüme

In den Proben im Proberaum in der Eutinger Grundschule funkeln die bunten Kostüme. Der Zirkusdirektor führt durch das Programm. Der starke Otto, die Jongleure, die Clowns, der Zauberer und die Zirkusprinzessin zeigen ihr Können. Die Kinder kennen die Texte, singen harmonisch zusammen und die Solisten beherrschen ihre Solis aus dem Effeff.

Katharina Tideman sieht den Kindern neben dem Klavierspiel aufmerksam zu und gibt wertvolle Tipps. Aber warum soll denn so ein schöner Zirkus verboten werden? Im Musical will die Bürgermeisterin Frau Müller die Zirkusaufführung nicht zulassen. Sie befürchtet, dass die Ordnung in der Stadt gefährlich durcheinanderkommt, wenn unkontrollierter Spaß, Artisten, Zauberei und bunte Farben die Oberhand gewinnen. Die Zirkusmenschen müssen sich wehren, denn die Bürgermeisterin kennt keine Gnade. Werden die Zirkusmenschen gewinnen?

Die Kinder aus allen Ortsteilen von Eutingen sind sehr stolz auf das Gelernte und haben sehr viel Spaß dabei. Die Chorisma-Kids präsentieren ihr spannendes und unterhaltsames Stück am Wochenende, 12. /13. Juli in der Eutinger Turn- und Festhalle. Einlass ist jeweils um 15 Uhr. Beginn des Musicals ist um 16 Uhr. An beiden Tagen werden die Gäste mit Kaffee und Kuchen verwöhnt.

Kurz-Infos zum Verein Chorisma Eutingen

Der Verein heißt Chorisma Eutingen. Er hat einen angeschlossenem Kinderchor, die Chorisma-Kids. Vorsitzende ist Andrea Präg. Im Verein gibt es zirka 30 aktive Singende und rund 30 singende Kinder.

Homepage www.chorisma-eutingen.de Socialmedia: Instagram und facebook