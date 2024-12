Alle Jahre wieder finden im Januar im Berneuchener Haus Kloster Kirchberg in Sulz a. N.ckar die Weihnachtlichen Chortage statt. Auch das Jahr 2025 startet mit diesem musikalischen Erlebnis.

Vom 2. bis 7. Januar 2025 übernimmt nun erstmals – wegen einer Erkrankung des Leiters, Kirchenmusikdirektor Jörg Michael Sander – die Kirchberg-Kantorin Anna-Maria Wilke die Leitung dieser Singtage. Sie stehen unter dem klangvollen Motto „Laudate Dominum“.

Aus verschiedenen Epochen und Ländern

Besonders in der Weihnachtszeit wird das musikalische Gotteslob in seiner ganzen Fülle und Vielfalt weltweit gepflegt. Bei den Weihnachtlichen Chortagen 2025 werden Anna-Maria Wilke und die Sängerin und Gesangspädagogin Petra Dieterle gemeinsam mit den Teilnehmern dieser Veranstaltung Lobgesänge aus verschiedenen Epochen und Ländern und in unterschiedlichen Musikstilen erarbeiten.

Aufführung an Dreikönig

Zum Abschluss der Chortage werden diese am Dreikönigstag, 6. Januar, ab 17 Uhr in einer Musikalischen Vesper in der Kirchberger Johanniskirche aufgeführt.

Die Kirchberg-Kantorin Anna-Maria Wilke wuchs in der kleinen Ortschaft Jesingen am Fuße der Schwäbischen Alb auf. Sie studierte an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Schulmusik, Konzertgesang und bis 2023 Musikwissenschaft sowie an der Universität Stuttgart Geschichte. 2019 bis 2020 absolvierte sie ein Erasmusstudium an der Scola Cantorum und Musikakademie in Basel. Seit 2023 studiert sie in Tübingen Kirchenmusik.

In verschiedenen Ensembles engagiert

Neben ihrem Studium tritt sie erfolgreich als Sopranistin mit dem Schwerpunkt Alte Musik auf und ist als Gesangspädagogin tätig; seit 2016 ist sie Mitglied im „figure humaine“ Kammerchor Stuttgart und ist Sopranistin in wechselnden Kammerchorbesetzungen.

Anna-Maria Wilke bringt weitreichende Erfahrung in der Chorleitung mit, sie leitete unter anderem nahe ihrem Geburtsort sieben Jahre lang den Liederkranz Kirchheim unter Teck, von 2021 bis 2023 hatte sie die Leitung des Berger Chors Stuttgart inne, in Weilheim an der Teck leitete sie unter anderem einen Kinderchor und unterrichtete musikalische Früherziehung.

Stimmbildung in Kleingruppen

Auf die Teilnehmer der Weihnachtlichen Chortage 2025 warten nicht nur das tägliche gemeinschaftliche Singen im Projektchor, sondern auch die Möglichkeit, bei der Gesangspädagogin Petra Dieterle Stimmbildung in Kleingruppen zu erhalten.

Weitere Informationen

www.klosterkirchberg.de/veranstaltungen/laudate-dominum